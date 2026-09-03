Lo arrolla el tren mientras dormía junto a las vías en Castaños

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:05 de la mañana, cuando vecinos de la mencionada zona en Castaños dieron aviso a los cuerpos de emergencia al observar al hombre tendido a un costado de las vías del ferrocarril.

CASTAÑOS, COAH.- Lo que habría comenzado como una noche a la orilla de las vías terminó en tragedia, luego de que un hombre fuera localizado sin vida la mañana de este jueves en las inmediaciones de la calle 5 de Febrero, entre Rogelio Montemayor y Lupita de la Fuente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron a la víctima con una grave lesión en la frente, aparentemente provocada por el paso del tren.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil llegaron al lugar para brindarle atención; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada de inmediato y se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos iniciaron las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la tragedia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol y presuntamente se quedó dormido demasiado cerca de las vías. Entre sus pertenencias fue localizada una mochila que contenía cerveza.

En algún momento, el tren pasó por el lugar y lo golpeó en la cabeza, provocándole una fractura en la frente que terminó por causarle la muerte.

Elementos de Servicios Periciales procesaron la escena y recolectaron los indicios localizados en el sitio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Monclova para realizarle los estudios correspondientes.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado oficialmente. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y tratar de localizar a sus familiares.