Localiza sin vida a su nieto de 18 años en el baño de la vivienda, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La noche del lunes se registró un hecho de carácter policial en la colonia Óscar Flores Tapia, en Monclova, luego de que un joven de 18 años fuera localizado sin vida al interior de una vivienda, situación que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alertando sobre una persona inconsciente dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Acuña. Al lugar se trasladaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes realizaron una revisión inicial tras ingresar al inmueble. Luego de la valoración, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso inmediato a las corporaciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los cinco estados con mayor aprobación a Sheinbaum, revela Mitofsky

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y procedieron a delimitar el área, con el objetivo de preservar la escena mientras se desarrollaban las actuaciones legales. Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las diligencias ministeriales.

La víctima fue identificada como Genaro ¨N¨, de 18 años de edad. De acuerdo con los primeros datos obtenidos durante la intervención de las autoridades, el joven había egresado recientemente de un centro de rehabilitación y presuntamente enfrentaba nuevamente problemas relacionados con el consumo de sustancias, aspecto que es considerado dentro de las líneas de investigación.

De manera oficial se informó que el hallazgo fue realizado por su abuela, Rosa ¨N¨, quien al regresar a su domicilio encontró a su nieto sin vida en el área del baño. Ante la escena, solicitó auxilio a los servicios de emergencia; sin embargo, ya no fue posible brindarle atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila ‘castigarán’ a padres de hijos con motos sin documentos

Trascendió que la mujer se había ausentado durante la tarde para realizar una diligencia personal y, al volver alrededor de las 20:30 horas, descubrió lo ocurrido. Vecinos del sector se percataron de la situación tras escuchar los llamados de auxilio y acudieron al domicilio, aunque el joven ya no contaba con signos vitales.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, las autoridades ministeriales ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes, con el fin de establecer de manera oficial las causas del fallecimiento.

(Con información de medios locales)