Localizan a niño que escapó de Casa Hogar en Monclova

El reporte ingresó al sistema estatal de emergencias 911 alrededor de las 08:00 horas, cuando empleados de una estación de servicio Pemex ubicada sobre la calle Río Nazas solicitaron apoyo al detectar la presencia de un niño que aseguraba encontrarse perdido.

MONCLOVA, COAH.- La movilización de corporaciones de seguridad y personal de asistencia infantil se activó la mañana de ayer en Monclova , luego de que un menor de apenas 9 años fuera localizado desorientado y con evidente nerviosismo en una gasolinera de la colonia Del Valle, tras haber salido de las instalaciones de la Casa Hogar Galilea.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el menor llegó solo al establecimiento y buscó ayuda entre los trabajadores. Testigos señalaron que el niño se mostraba alterado y confundido mientras intentaba explicar cómo había salido del sitio donde permanecía bajo resguardo.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron rápidamente al punto para tomar conocimiento de la situación; sin embargo, al arribar detectaron que personal de la Casa Hogar Galilea ya se encontraba en el lugar tras haber iniciado la búsqueda del menor minutos antes.

El niño fue identificado como Omar, de 9 años de edad, quien presuntamente abandonó las instalaciones ubicadas sobre la calle Cuauhtémoc, en el sector El Pueblo. Según versiones obtenidas en el sitio, el menor comentó a una empleada de la gasolinera que “lo dejaron salir”, frase que llamó la atención de quienes intentaban tranquilizarlo mientras llegaban las autoridades y responsables del albergue.

De manera extraoficial trascendió que trabajadores de la casa hogar, junto con personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), ya desplegaban acciones de localización desde el momento en que se percataron de la ausencia del menor.

Las autoridades detallaron que Omar vestía una playera color café, short negro y calcetas azules al momento de salir del inmueble, características que facilitaron su identificación una vez localizado en la estación de servicio.

Tras confirmarse que el niño se encontraba sano y salvo, se activaron los protocolos correspondientes para menores resguardados y posteriormente quedó nuevamente bajo custodia del personal de Casa Hogar Galilea, sin que se reportaran lesiones o afectaciones físicas.

(Con in formación de medios locales)