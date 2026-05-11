Futuro asegurado

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 11 mayo 2026
    Futuro asegurado
COMPARTIR

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó el lunes 11 de mayo que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026. Aunque inicialmente se propuso adelantar el cierre al 5 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás tras una reunión con autoridades educativas estatales.

Pese a ello, Delgado defendió su propuesta de adelantar el cierre, argumentando que mantener las aulas abiertas sólo para cumplir con un conteo de días “desvirtúa la dignidad docente” cuando ya no hay un propósito pedagógico claro.

“Debemos ser honestos: tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas de todo el sistema educativo; después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada, expresó el funcionario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mario-delgado-afirma-que-despues-del-15-de-junio-no-hay-proposito-pedagogico-en-escuelas-FG20620621
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/siempre-no-la-sep-no-hara-modificaciones-en-el-calendario-escolar-2026-AG20626420
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Ciclo Escolar
Educación

Personajes

Mario Delgado Carrillo
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La más reciente encuesta de De las Heras Demotecnia muestra un incremento en la aprobación ciudadana hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sube aprobación de Sheinbaum pese a crisis política en Sinaloa, revela encuesta de De las Heras
La atención médica es clave para que el enfermo no llegue a un estado crítico.

Coahuila supera los contagios de sarampión registrados en todo 2025
La celebración se realizó en el marco del Día de las Madres dentro de la corporación municipal.

Celebran a madres trabajadoras de la Comisaría de Seguridad de Saltillo
El Clúster automotriz de Coahuila se mantiene como uno de los más importantes en el país, sobre todo en vehículos de exportación.

Saltillo: Beneficia a Región Sureste buen arranque de industria automotriz en 2026
La buena noticia

La buena noticia
Cortina de humo

Cortina de humo
true

¿Quiénes siguen en la lista de Estados Unidos?
true

POLITICÓN: Delia Hernández y Morena: el uso de la violencia de género como estrategia política