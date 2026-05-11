Futuro asegurado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó el lunes 11 de mayo que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026. Aunque inicialmente se propuso adelantar el cierre al 5 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás tras una reunión con autoridades educativas estatales.

Pese a ello, Delgado defendió su propuesta de adelantar el cierre, argumentando que mantener las aulas abiertas sólo para cumplir con un conteo de días “desvirtúa la dignidad docente” cuando ya no hay un propósito pedagógico claro.

“Debemos ser honestos: tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas de todo el sistema educativo; después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada, expresó el funcionario.