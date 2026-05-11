Saraperos vuelve al Madero en busca de reacción ante unos Charros que también llegan presionados

Saraperos de Saltillo regresará al Estadio Francisco I. Madero con la intención de reencontrarse con la victoria cuando este martes 12 de mayo reciba a Charros de Jalisco a las 7:30 p.m. en el arranque de una nueva serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La Nave Verde llega golpeada luego de perder serie ante Dorados de Chihuahua, incluyendo una derrota por blanqueada en el tercer encuentro que significó la primera serie perdida bajo el mando de José Molina tras la salida de Mendy López.

Saltillo mantiene récord de 5 triunfos y 15 derrotas, ubicado en el fondo de la Zona Norte, por lo que la serie en casa representa una oportunidad importante para intentar recortar distancia y cambiar el rumbo de la temporada.

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En Chihuahua, Saraperos mostró contrastes. Después de una derrota de 11-8 en el primer juego, el equipo reaccionó con una contundente victoria de 13-4 en el segundo encuentro gracias al poder ofensivo de Christian Villanueva y Oscar Colás. Sin embargo, en el duelo decisivo la ofensiva volvió a apagarse y terminó siendo blanqueada 3-0. José Molina continúa buscando estabilidad tanto en el lineup como en el pitcheo. Wilmer Font ofreció una salida sólida en el cierre de la serie ante Dorados, mientras que Zach Mort también dejó buenas sensaciones en la victoria del sábado. Aun así, la inconsistencia ofensiva ha sido uno de los principales problemas para Saltillo en el arranque de campaña.

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Del otro lado, Charros de Jalisco llegará a Saltillo con marca de 11-10 y ubicado en la quinta posición de la Zona Norte. Aunque los tapatíos evitaron la barrida en casa frente a Rieleros de Aguascalientes, el equipo también atraviesa un momento de presión luego de perder sus dos series anteriores. La novena jalisciense logró rescatar el último juego gracias a una remontada en el Estadio Panamericano. Willie Calhoun se convirtió en la figura al conectar el cuadrangular de dos carreras en la novena entrada que selló la victoria de 7-5 sobre Rieleros. Charros cuenta con una ofensiva capaz de producir carreras en cualquier momento, encabezada por peloteros como Willie Calhoun y Kyle Garlick, además de un roster con experiencia dentro de la liga. Sin embargo, también ha mostrado problemas para sostener ventajas y regularidad desde el bullpen.

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Para Saraperos, la serie representa una oportunidad de aprovechar el regreso a casa y conectar nuevamente con su afición en un momento donde los resultados comienzan a pesar dentro de la competencia. El Estadio Madero será escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea dentro de la Zona Norte.

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