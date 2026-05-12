SEP da marcha atrás a modificación del calendario escolar 2025-2026

Tras una sesión de aproximadamente cinco horas del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que no se aplicará el ajuste que planteaba adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, por lo que se conservará el calendario original publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2025, terminando las clases el 15 de julio. La decisión se tomó luego de las críticas generadas en distintos sectores educativos y sociales, así como de la postura de diversas entidades federativas que señalaron que no adoptarían la modificación propuesta.

En Coahuila, padres de familia expresaron su inquietud ante la posibilidad de que un recorte en el calendario escolar generara rezagos académicos, además de afectar la dinámica familiar y laboral debido a un periodo vacacional cercano a los tres meses, situación que impactaría principalmente a madres trabajadoras. En ese sentido, el sector empresarial advirtió sobre un posible incremento en el ausentismo laboral, especialmente entre empleadas con hijos en edad escolar. Por su parte, docentes señalaron que la incertidumbre se concentraba en la organización del cierre de ciclo, las evaluaciones y, particularmente, las ceremonias de graduación programadas entre el 1 y el 15 de julio. Indicaron que una modificación de fechas también implicaría ajustes en contratos y acuerdos con proveedores, lo que representaría complicaciones operativas.

El pasado 7 de mayo presentamos, por decisión unánime de todas las y los secretarios de educación del país, una propuesta de modificación al calendario escolar. Ante el llamado de nuestra presidenta, @Claudiashein, sobre escuchar y atender las propuestas de madres y padres de... pic.twitter.com/g93Ntl7TDo — Mario Delgado (@mario_delgado) May 12, 2026

A nivel nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó cualquier modificación al calendario escolar. En Oaxaca, por ejemplo, se informó que el esquema se mantendría sin cambios. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque aún sin una instrucción oficial en ese momento, anticipó la difusión de un comunicado y señaló que, por indicaciones de su dirigencia encabezada por Alfonso Cepeda Salas, se mantendrían las jornadas laborales conforme a los ajustes anunciados inicialmente, los cuales posteriormente fueron reconsiderados.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la propuesta inicial respondía a las condiciones climáticas y a la organización de la Copa Mundial de Futbol; sin embargo, reconoció que no se habían considerado todas las voces del sistema educativo.

🔴 #SEPInforma | Tras un proceso de deliberación colectiva, y en atención al llamado de nuestra presidenta @Claudiashein, la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026 y concluir el ciclo el próximo 15 de... pic.twitter.com/6GdfT54YJI — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Delgado añadió que el debate evidenció la necesidad de revisar a fondo la estructura del calendario escolar, al considerar que, en algunos casos, el tiempo posterior a la entrega de evaluaciones se destina principalmente a actividades administrativas. También defendió la pertinencia de analizar la duración del ciclo escolar con base en el aprendizaje efectivo y no únicamente en el cumplimiento de los días establecidos por ley. Además, señaló que resulta injusto que las empresas pretendan que el aula supla la falta de flexibilidad laboral. Subrayó que la escuela es un espacio de aprendizaje y no un lugar destinado al resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado.

Previo al inicio de la reunión, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la propuesta original había sido aprobada por unanimidad en el CONAEDU, aunque destacó la importancia de escuchar las preocupaciones expresadas posteriormente por distintos sectores.

#Comunicado #AprenderImporta

En materia educativa, nada puede estar por encima del interés superior de la niñez



Ciudad de México, 11 de mayo de 2026. — Tras la decisión de las y los secretarios de educación en las entidades federativas y de la Secretaría de Educación Pública... pic.twitter.com/UToeNf3ver — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) May 12, 2026

Explicó que, tras analizar las posturas, se determinó mantener seis semanas de vacaciones y realizar ajustes únicamente mediante consenso. El acuerdo final del CONAEDU establece que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios para escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Además, contempla la posibilidad de realizar ajustes excepcionales en las entidades federativas, siempre que se garantice el cumplimiento de los planes de estudio.

El sector educativo federal hizo un llamado a fortalecer las actividades académicas en la etapa final del ciclo escolar y a mantener el diálogo entre autoridades, docentes y familias.

“El CONAEDU, el día de hoy, es un ejemplo de madurez para el país. Sabemos rectificar porque sabemos escuchar. La propuesta del 7 de mayo cumplió la función de detonar un debate necesario sobre la flexibilidad del calendario escolar y la conclusión ha sido clara: un cambio de esta naturaleza requiere mayor anticipación. Que sea por el bien de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes”, señaló Delgado. El Gobierno de Coahuila reconoció la disposición y apertura de la autoridad educativa federal, así como de las demás entidades del país, para construir este acuerdo en beneficio de la comunidad estudiantil y del fortalecimiento del sistema educativo nacional.

A la par se informó que durante la reunión, Emanuel Garza Fishburn, el secretario de Educación de Coahuila, expuso la postura de la entidad para que se mantuviera el ciclo escolar como ya estaba previsto con su conclusión el 15 de julio, destacando la importancia de salvaguardar el desarrollo académico de las alumnas y alumnos, así como garantizar la conclusión del ciclo escolar conforme a la planeación establecida.

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