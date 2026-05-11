Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’

El 11 de mayo, el director del FBI, Kash Patel, informó que la alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, fue vinculada como espía de la República Popular China (RPC).

La acusación fue procesada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En medios de información, las autoridades la han descrito como una agente ilegal extranjera.

Ante las denuncias, la edil californiana aceptó declararse culpable ante una corte de distrito en Los Ángeles. Se estima que podría servir hasta 10 años de prisión por posible espionaje.