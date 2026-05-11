Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’

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    Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’
    FBI comparte denuncia de espionaje contra alcaldesa Eileen Wang Vanguardia

Eileen Wang, junto con otro espía, gestionaba una página de noticias que mostraba propaganda de China en California

El 11 de mayo, el director del FBI, Kash Patel, informó que la alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, fue vinculada como espía de la República Popular China (RPC).

La acusación fue procesada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En medios de información, las autoridades la han descrito como una agente ilegal extranjera.

Ante las denuncias, la edil californiana aceptó declararse culpable ante una corte de distrito en Los Ángeles. Se estima que podría servir hasta 10 años de prisión por posible espionaje.

Según los documentos de la acusación, compartidos por la cuenta oficial del FBI, Eileen Wang, junto a Yaoning “Mike” Sun, quien yace en prisión desde el 2025 por espionaje, buscaron promover los intereses de la cultura china en Estados Unidos, desde 2020 hasta el 2022.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sospecha-alemania-que-rusia-esta-detras-del-phishing-en-signal-contra-altos-funcionarios-CB20304226

El Departamento de Justicia destacó que Eileen, junto con Sun, gestionaban la web US News Center. Según las autoridades, era una plataforma de noticias para la comunidad china local en California, pero se investigó que funcionarios de China utilizaron ese espacio para hacer propaganda.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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