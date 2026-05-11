Alcaldesa en California acepta denuncia de ser ‘espía china’
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Eileen Wang, junto con otro espía, gestionaba una página de noticias que mostraba propaganda de China en California
El 11 de mayo, el director del FBI, Kash Patel, informó que la alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, fue vinculada como espía de la República Popular China (RPC).
La acusación fue procesada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En medios de información, las autoridades la han descrito como una agente ilegal extranjera.
Ante las denuncias, la edil californiana aceptó declararse culpable ante una corte de distrito en Los Ángeles. Se estima que podría servir hasta 10 años de prisión por posible espionaje.
Según los documentos de la acusación, compartidos por la cuenta oficial del FBI, Eileen Wang, junto a Yaoning “Mike” Sun, quien yace en prisión desde el 2025 por espionaje, buscaron promover los intereses de la cultura china en Estados Unidos, desde 2020 hasta el 2022.
El Departamento de Justicia destacó que Eileen, junto con Sun, gestionaban la web US News Center. Según las autoridades, era una plataforma de noticias para la comunidad china local en California, pero se investigó que funcionarios de China utilizaron ese espacio para hacer propaganda.