Suben casi 85% las exportaciones chinas de autos de pasajeros en abril

HONG KONG.- Las exportaciones chinas de automóviles de pasajeros se dispararon en abril, informó el lunes un grupo del sector, cuando las automotrices buscan expandirse en mercados de ultramar a medida que las ventas en China siguen cayendo.

Las exportaciones de automóviles de pasajeros desde China aumentaron el mes pasado casi un 85% respecto de hace un año, hasta alrededor de 796 mil vehículos, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM, por sus siglas en inglés). Eso supone un alza frente a los 748 mil vehículos exportados en marzo.

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Entre ellos, las exportaciones de vehículos de pasajeros de nueva energía, incluidos los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables, subieron más de un 120% el mes pasado en comparación con el año anterior, hasta cerca de 420 mil unidades.

En el mercado nacional, sin embargo, las ventas de automóviles de pasajeros cayeron un 25.5% respecto del año anterior, hasta 1.3 millones de vehículos, lo que marcó su sexto mes consecutivo de descensos interanuales, mostraron los datos de la CAAM.

La demanda interna de autos en China se ha debilitado debido a que el gobierno redujo este año el apoyo para que los conductores cambien a vehículos de nueva energía, según analistas. Además la incierta perspectiva económica del país, provocada por una prolongada caída del sector inmobiliario ha hecho que algunos consumidores pospongan la compra de autos nuevos en el mayor mercado automotor del mundo.

La competencia entre los fabricantes chinos también ha sido feroz. El mes pasado, en el Salón del Automóvil de Beijing se exhibieron más de mil 450 vehículos, y las empresas mostraron sus modelos y tecnologías más recientes, desde autos con inteligencia artificial integrada hasta baterías avanzadas de carga ultrarrápida.