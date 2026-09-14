Mano dura a motociclistas de Ocampo, Coahuila; actualizan Reglamento de Tránsito

OCAMPO, COAH.— Con la finalidad de frenar el repunte de accidentes graves e incluso fatales en la vía pública, el Gobierno Municipal de Ocampo, Coahuila, aprobó una reforma al Bando de Policía y Gobierno que instaura nuevas y estrictas reglas de circulación para vehículos de dos, tres y cuatro ruedas a gasolina. La medida, acordada formalmente en la Sala de Cabildo “Profesor Nicéforo Rodríguez”, busca salvaguardar la integridad de conductores, acompañantes y peatones.

Entre las principales obligaciones que deberán cumplir los motociclistas destaca la portación obligatoria de licencia vigente, placas visibles y tarjeta de circulación formal. Asimismo, se estableció el uso indispensable del casco protector tanto para el piloto como para el pasajero, fijando un límite máximo de dos personas por unidad.

De igual manera, se prohíbe de forma tajante el traslado de infantes que no puedan sujetarse por sí mismos, y se exige mantener encendidas las luces frontales y traseras a cualquier hora del día para maximizar la visibilidad.

En el aspecto operativo, las unidades deberán transitar ocupando un carril completo, prohibiéndose las maniobras de zigzagueo y los rebases por el costado derecho. El límite de velocidad será de máximo 30 km/h en zonas sin señalización explícita, vetando el paso por banquetas, ciclovías o andadores. El reglamento sanciona severamente la contaminación auditiva al prohibir “escapes libres” o resonadores.

Por otro lado, la autoridad ordenará el arrastre inmediato en grúa para aquellos vehículos estacionados en rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales o accesos a cocheras. Finalmente, quienes participen en carreras clandestinas serán detenidos de inmediato, perdiendo la circulación de sus unidades y enfrentando multas administrativas.