Mantienen blindaje de seguridad en Monclova; refuerzan vigilancia en límites

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    Mantienen blindaje de seguridad en Monclova; refuerzan vigilancia en límites
    Mantienen blindaje de seguridad en Monclova; refuerzan vigilancia en límites
    Monclova refuerza la vigilancia en coordinación con corporaciones de la Región Centro para prevenir incidentes y mejorar la capacidad de respuesta. LIDIET MEXICANO

Corporaciones de seguridad mantienen los rondines de vigilancia en Monclova y municipios de la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La estrategia de seguridad en Monclova se mantiene coordinada entre las distintas corporaciones, con un reforzamiento de los rondines y la vigilancia, principalmente en los límites de la ciudad y municipios de la Región Centro, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

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$!Eleuterio López destacó la importancia de fortalecer la prevención y capacidad de respuesta ante posibles incidentes.
Eleuterio López destacó la importancia de fortalecer la prevención y capacidad de respuesta ante posibles incidentes. LIDIET MEXICANO

Señaló que, aunque las incidencias pueden presentarse de manera inesperada, las corporaciones deben estar preparadas para reaccionar y tomar decisiones oportunas, por lo que el llamado “blindaje” en materia de seguridad se enfoca principalmente en la prevención y capacidad de respuesta.

“Hay incidencias, hay cosas que pasan sin que estén planeadas, pero hay que estar preparados. Precisamente cuando se habla de un blindaje en tema de seguridad nos referimos a la reacción, a poder tomar las decisiones correctas y, sobre todo, a tiempo”, explicó.

López indicó que se mantiene el trabajo coordinado entre los municipios de la región, incluso con el envío de elementos para reforzar operativos cuando se requiere, como ha ocurrido en Candela ante situaciones que han requerido un mayor despliegue de seguridad.

“En Candela, cuando ha habido temas de aforo, han ido elementos de nosotros precisamente a reforzar el tema de seguridad, y eso hacemos con todos los municipios”, apuntó.

Añadió que en Monclova se han incrementado los rondines y se mantiene especial atención en los límites con otros municipios, como parte de la estrategia regional de seguridad.

Respecto al estado de fuerza de la Policía Municipal, consideró que actualmente es suficiente para atender los distintos sectores de la ciudad, aunque destacó que la incorporación de nuevos elementos permitirá fortalecer las labores operativas, administrativas y de inteligencia.

“Hoy por hoy, el número de elementos que tenemos, te puedo decir que con eso nosotros estamos trabajando bien, de manera específica en los diferentes sectores, sobre todo con la capacidad de nuestros elementos para brindar ese servicio a los monclovenses”, comentó.

El regidor agregó que los elementos que se encuentran en formación y que estarían próximos a graduarse en diciembre vendrán a reforzar las labores que actualmente se realizan, principalmente en áreas que permitan mejorar la prevención y la inteligencia policial.

“Venir a reforzar con más elementos, sobre todo en el tema administrativo y en el área de inteligencia, puede ayudarnos a prevenir muchas cosas”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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