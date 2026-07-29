Mantienen vigilancia y limpieza del Arroyo Frontera para reducir riesgos durante lluvias

FRONTERA, COAH.- Ante la presencia de lluvias y con el objetivo de prevenir afectaciones a las familias, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene acciones permanentes de limpieza y mantenimiento en el Arroyo Frontera, trabajos que fueron supervisados por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. La presidenta municipal realizó un recorrido por el principal afluente del municipio para constatar los avances de las labores que lleva a cabo el departamento de Obras Públicas, encabezado por Luis Alfonso González, y verificar que las cuadrillas continúen trabajando para mantener el cauce en condiciones adecuadas.

Durante la supervisión se revisaron los puntos donde se desarrollan trabajos de retiro de maleza, residuos y materiales que pudieran obstruir el flujo del agua, acciones encaminadas a evitar la acumulación de desechos, la formación de tapones y posibles desbordamientos durante la temporada de precipitaciones.

La alcaldesa destacó que las labores preventivas representan una tarea permanente para su administración, por lo que se mantiene una vigilancia constante del Arroyo Frontera con la finalidad de garantizar su funcionamiento adecuado ante posibles lluvias y reducir riesgos para los habitantes de las colonias cercanas. Asimismo, señaló que estas acciones contribuyen a fortalecer la salud pública, al eliminar espacios donde pudiera acumularse agua y generarse condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades. Sara Irma Pérez Cantú reiteró que su administración continuará impulsando trabajos de mantenimiento y supervisión de la infraestructura urbana, con el propósito de mantener preparado al municipio ante eventuales fenómenos climáticos y brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias fronterenses.

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Arroyos Tormentas

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