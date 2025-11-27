Marcha obrera contra AHMSA entra a su etapa final, tienen a Saltillo en la mira (video)

Monclova
/ 27 noviembre 2025
    Marcha obrera contra AHMSA entra a su etapa final, tienen a Saltillo en la mira (video)
    El contingente avanza con banderas y carteles en defensa de sus derechos laborales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los extrabajadores responsabilizan la quiebra inconclusa de afectar a miles de familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Luego de cuatro días de caminata por la carretera federal 57, los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) prevén arribar este viernes a Saltillo para exigir el pago de sus finiquitos, una demanda que arrastran desde la suspensión de operaciones de la siderúrgica en Monclova.

El contingente, integrado por decenas de extrabajadores, avanza a paso firme pese al cansancio y las bajas temperaturas, con la esperanza de que la quiebra de la empresa finalmente se resuelva y se concrete su venta para liberar los recursos pendientes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se integra al proyecto del Corredor Biocultural Frontera Norte

Los manifestantes iniciaron su recorrido en Castaños y pernoctaron este miércoles en el ejido Fraustro, en Ramos Arizpe. Para ellos, la caminata representa un último recurso ante la incertidumbre que ha impactado a miles de familias desde que AHMSA dejó inconclusos pagos, prestaciones y trámites laborales.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, aseguró que han agotado todas las vías institucionales sin obtener resultados.

“Ya no podemos seguir esperando. Queremos que la quiebra se resuelva, que la empresa se venda y que por fin nos paguen lo que nos corresponde”, declaró.

A lo largo del trayecto, habitantes de diversas comunidades han mostrado su respaldo con alimentos, agua y espacios para descansar, apoyo que los exobreros reconocen como clave para mantener el ánimo en la recta final de su protesta.

Temas


Obreros
protestas
marchas

Localizaciones


Ramos Arizpe

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?