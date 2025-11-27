Marcha obrera contra AHMSA entra a su etapa final, tienen a Saltillo en la mira (video)
Los extrabajadores responsabilizan la quiebra inconclusa de afectar a miles de familias
RAMOS ARIZPE, COAH.- Luego de cuatro días de caminata por la carretera federal 57, los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) prevén arribar este viernes a Saltillo para exigir el pago de sus finiquitos, una demanda que arrastran desde la suspensión de operaciones de la siderúrgica en Monclova.
El contingente, integrado por decenas de extrabajadores, avanza a paso firme pese al cansancio y las bajas temperaturas, con la esperanza de que la quiebra de la empresa finalmente se resuelva y se concrete su venta para liberar los recursos pendientes.
Los manifestantes iniciaron su recorrido en Castaños y pernoctaron este miércoles en el ejido Fraustro, en Ramos Arizpe. Para ellos, la caminata representa un último recurso ante la incertidumbre que ha impactado a miles de familias desde que AHMSA dejó inconclusos pagos, prestaciones y trámites laborales.
Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, aseguró que han agotado todas las vías institucionales sin obtener resultados.
“Ya no podemos seguir esperando. Queremos que la quiebra se resuelva, que la empresa se venda y que por fin nos paguen lo que nos corresponde”, declaró.
A lo largo del trayecto, habitantes de diversas comunidades han mostrado su respaldo con alimentos, agua y espacios para descansar, apoyo que los exobreros reconocen como clave para mantener el ánimo en la recta final de su protesta.