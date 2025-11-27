Marcha obrera contra AHMSA entra a su etapa final, tienen a Saltillo en la mira (video)

RAMOS ARIZPE, COAH.- Luego de cuatro días de caminata por la carretera federal 57, los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) prevén arribar este viernes a Saltillo para exigir el pago de sus finiquitos, una demanda que arrastran desde la suspensión de operaciones de la siderúrgica en Monclova.

El contingente, integrado por decenas de extrabajadores, avanza a paso firme pese al cansancio y las bajas temperaturas, con la esperanza de que la quiebra de la empresa finalmente se resuelva y se concrete su venta para liberar los recursos pendientes.

