Marcharán extrabajadores de AHMSA en Monclova; exigirán pago de liquidaciones y recuperación de la empresa
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La movilización partirá a las 9:00 horas desde la avenida Fénix rumbo a la Plaza Principal, a seis días de la subasta de la acerera
MONCLOVA, COAH.- Con la exigencia de justicia laboral, el pago de sus liquidaciones y la recuperación de Altos Hornos de México (AHMSA), trabajadores y ciudadanos saldrán este sábado 19 de septiembre a las calles de Monclova en una marcha obrera que busca visibilizar la crisis que atraviesan miles de familias de la Región Centro.
La movilización fue convocada por el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, que lidera Julián Torres Ávalos, quien hizo un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse sin distinción de grupos, colores partidistas o religión.
Los manifestantes partirán a las 9:00 de la mañana desde la avenida Fénix y avanzarán hacia la Plaza Principal de Monclova, donde se prevé la concentración de trabajadores, extrabajadores y ciudadanos que respaldan las demandas relacionadas con la reactivación de la empresa y la generación de empleos.
Los obreros señalaron que el cierre de AHMSA dejó a miles de trabajadores sin empleo y sin recibir sus liquidaciones, situación que, aseguraron, ha impactado directamente a las familias y a la economía de toda la Región Centro.
La marcha se realizará además a pocos días de la subasta de los activos de AHMSA, programada para el próximo 25 de septiembre, fecha que mantiene expectantes a los extrabajadores ante la posibilidad de que el proceso avance hacia una solución que permita atender los adeudos laborales y abrir la puerta a una eventual reactivación.
Los organizadores insistieron en que la movilización pretende ser una expresión ciudadana en favor del empleo y de un futuro para Monclova y la región, por lo que convocaron a participar de manera pacífica.