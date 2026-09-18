Marcharán extrabajadores de AHMSA en Monclova; exigirán pago de liquidaciones y recuperación de la empresa

La movilización fue convocada por el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, que lidera Julián Torres Ávalos, quien hizo un llamado abierto a la ciudadanía para sumarse sin distinción de grupos, colores partidistas o religión.

MONCLOVA, COAH.- Con la exigencia de justicia laboral, el pago de sus liquidaciones y la recuperación de Altos Hornos de México (AHMSA) , trabajadores y ciudadanos saldrán este sábado 19 de septiembre a las calles de Monclova en una marcha obrera que busca visibilizar la crisis que atraviesan miles de familias de la Región Centro.

Los manifestantes partirán a las 9:00 de la mañana desde la avenida Fénix y avanzarán hacia la Plaza Principal de Monclova, donde se prevé la concentración de trabajadores, extrabajadores y ciudadanos que respaldan las demandas relacionadas con la reactivación de la empresa y la generación de empleos.

Los obreros señalaron que el cierre de AHMSA dejó a miles de trabajadores sin empleo y sin recibir sus liquidaciones, situación que, aseguraron, ha impactado directamente a las familias y a la economía de toda la Región Centro.

La marcha se realizará además a pocos días de la subasta de los activos de AHMSA, programada para el próximo 25 de septiembre, fecha que mantiene expectantes a los extrabajadores ante la posibilidad de que el proceso avance hacia una solución que permita atender los adeudos laborales y abrir la puerta a una eventual reactivación.

Los organizadores insistieron en que la movilización pretende ser una expresión ciudadana en favor del empleo y de un futuro para Monclova y la región, por lo que convocaron a participar de manera pacífica.