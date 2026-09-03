‘María Ana Riojas Neira’, otra primaria sin clases en Monclova por falta de luz

De acuerdo con madres de familia del plantel, ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, la directora comenzó a realizar las gestiones desde antes de salir de vacaciones para resolver el problema, pero hasta el momento no se ha restablecido el servicio.

MONCLOVA, COAH.- La falta de energía eléctrica mantiene sin clases a los alumnos de la primaria “María Ana Riojas Neira”, en Monclova , luego de que el plantel presentara problemas en la subestación y, además, fuera víctima del robo de cuatro minisplits antes del periodo vacacional.

Explicaron que el lunes acudieron a una reunión y se les informó que los trabajos podrían tardar entre una y cuatro semanas, situación que mantiene preocupados a los padres, pues los estudiantes ya deberían estar trabajando con normalidad.

La falta de electricidad también ha complicado a las maestras, quienes tienen pendiente realizar los exámenes de diagnóstico de los alumnos.

Además del problema eléctrico, será necesario conseguir recursos para volver a instalar los cuatro minisplits que fueron robados, por lo que hasta ahora tampoco cuentan con un presupuesto para su reposición e instalación.

Los padres de familia pidieron la intervención de las autoridades municipales para agilizar los trabajos y evitar que los estudiantes continúen perdiendo clases.