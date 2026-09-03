‘María Ana Riojas Neira’, otra primaria sin clases en Monclova por falta de luz

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    ‘María Ana Riojas Neira’, otra primaria sin clases en Monclova por falta de luz
    Padres de familia temen que los trabajos para restablecer el servicio tarden hasta cuatro semanas. LIDIET MEXICANO
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Falla en la subestación y robo de cuatro minisplits mantienen sin clases a alumnos de una primaria de Monclova; padres piden agilizar los trabajos

MONCLOVA, COAH.- La falta de energía eléctrica mantiene sin clases a los alumnos de la primaria “María Ana Riojas Neira”, en Monclova, luego de que el plantel presentara problemas en la subestación y, además, fuera víctima del robo de cuatro minisplits antes del periodo vacacional.

De acuerdo con madres de familia del plantel, ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, la directora comenzó a realizar las gestiones desde antes de salir de vacaciones para resolver el problema, pero hasta el momento no se ha restablecido el servicio.

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Explicaron que el lunes acudieron a una reunión y se les informó que los trabajos podrían tardar entre una y cuatro semanas, situación que mantiene preocupados a los padres, pues los estudiantes ya deberían estar trabajando con normalidad.

La falta de electricidad también ha complicado a las maestras, quienes tienen pendiente realizar los exámenes de diagnóstico de los alumnos.

Además del problema eléctrico, será necesario conseguir recursos para volver a instalar los cuatro minisplits que fueron robados, por lo que hasta ahora tampoco cuentan con un presupuesto para su reposición e instalación.

Los padres de familia pidieron la intervención de las autoridades municipales para agilizar los trabajos y evitar que los estudiantes continúen perdiendo clases.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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