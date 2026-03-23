Congreso de fiscalías en Saltillo pone foco en mujeres y combate a la corrupción

Con un llamado a fortalecer la legalidad con perspectiva de género, este lunes 23 de marzo fue inaugurado el Congreso “Género y Fiscalías Anticorrupción”, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde se destacó que la corrupción impacta de manera diferenciada a las mujeres y requiere atención específica. El evento, realizado en la capital coahuilense, reunió a fiscales anticorrupción de distintas entidades del país, así como a autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de generar propuestas que fortalezcan la transparencia y la igualdad.

Durante su mensaje, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, subrayó la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en este ámbito.

“Se necesita un congreso así para que la voz de las mujeres se oiga, para que lo que pensamos también sea escuchado”, expresó. Por su parte, la fiscal Anticorrupción de Coahuila, Carla Samperio Flores, advirtió que la corrupción tiene efectos más severos en mujeres, debido a desigualdades estructurales. “Las mujeres enfrentan mayores desventajas económicas, menor acceso a redes de poder y están expuestas a formas de corrupción como el cohecho sexual”, señaló. En ese sentido, explicó que el objetivo del congreso es identificar acciones concretas que permitan erradicar estas prácticas, no solo equilibrarlas.

El fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañés, destacó que en la entidad se ha impulsado una agenda paralela que vincula la procuración de justicia con la igualdad de género. “Cuando se hacen bien las cosas, hay tres síntomas: mujeres sin miedo, mujeres que confían en las instituciones y mujeres con igualdad de oportunidades”, afirmó. En su intervención, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que en el municipio se ha priorizado la participación de mujeres en áreas clave de la administración pública, lo que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.

Al clausurar la ceremonia inaugural, el gobernador Manolo Jiménez reiteró que en Coahuila el combate a la corrupción se basa en la coordinación institucional y la participación ciudadana. “Aquí trabajamos con transparencia, con herramientas de control, pero sobre todo con honestidad”, sostuvo.

El mandatario también destacó que su administración impulsa un proyecto integral para el desarrollo de las mujeres, con acciones enfocadas en seguridad, justicia, salud y oportunidades económicas. El congreso se desarrollará durante dos días con mesas de análisis sobre políticas públicas anticorrupción, participación de mujeres en la toma de decisiones, violencia de género y retos en materia de protección de datos.

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