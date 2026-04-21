Más de 2 mil alumnos beneficiados en Monclova: Inauguran arco-techo de alta tecnología en el CBTIS 36

MONCLOVA, COAH.- Bajo la premisa de que invertir en la formación académica es asegurar el futuro de la región, el Gobierno del Estado, liderado por Manolo Jiménez Salinas, concretó la entrega de una techumbre estructural de primer nivel en las instalaciones del CBTIS No. 36. La entrega oficial fue encabezada por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, y Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila, quienes destacaron que esta obra, valorada en 6.5 millones de pesos, impacta directamente en la calidad de vida escolar de más de 2,000 estudiantes.

La nueva estructura consiste en un arco-techo diseñado para proteger a la comunidad estudiantil de las inclemencias del tiempo, permitiendo el desarrollo óptimo de actividades cívicas, deportivas y recreativas en un entorno seguro. Este proyecto se ejecutó bajo los lineamientos de la política pública de Impulso Educativo del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED). Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia de la sinergia con el Ejecutivo Estatal:“Esta obra es resultado del trabajo en equipo y del compromiso con la educación. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, hoy entregamos espacios dignos y seguros para nuestras y nuestros estudiantes”.

UN AÑO DE LOGROS EDUCATIVOS La entrega en el CBTIS 36 no es un hecho aislado. Se enmarca en el Programa de Infraestructura Educativa 2025, el cual ha reportado cifras históricas para el municipio. A la fecha, se han consolidado 13 obras con una inversión global que supera los 22 millones de pesos, beneficiando a un total de 6,800 alumnos monclovenses.

Por su parte, Gabriel Elizondo enfatizó que estas acciones son el reflejo de un gobierno cercano que prioriza las condiciones de formación de los jóvenes, asegurando que se continuarán impulsando proyectos que modernicen los planteles del estado. Al evento asistieron figuras clave de la administración pública y del sector educativo, entre ellos Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro–Desierto; Julio Iván Long Hernández, director del ICIFED; e Ignacio Covarrubias Cabello, subsecretario de Infraestructura Social, así como el director del plantel, Jonathan Flores Orta.

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