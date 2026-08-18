Menor se da a la fuga sin pagar en gasera de Monclova; lo detienen gracias a cámaras de vigilancia (VIDEO)

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    Menor se da a la fuga sin pagar en gasera de Monclova; lo detienen gracias a cámaras de vigilancia (VIDEO)
    Las cámaras del C2 permitieron ubicar al menor que presuntamente huyó sin pagar una carga de gas en Monclova. TOMADA DEL VIDEO

Un menor fue detenido en Monclova tras presuntamente escapar sin pagar una carga de gas; las cámaras del C2 permitieron ubicar y seguir el vehículo

MONCLOVA, COAH.- Un menor de edad fue detenido luego de que solicitara una carga de gas en una estación de Monclova y se diera a la fuga sin pagar, siendo ubicado gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras de vigilancia del C2.

El reporte activó de inmediato el sistema de videovigilancia, luego de la llamada de apoyo de los despachadores del establecimiento.

$!Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de la videovigilancia para fortalecer la seguridad y las investigaciones.
Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de la videovigilancia para fortalecer la seguridad y las investigaciones. LIDIET MEXICANO
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Desde el C2, los monitoristas comenzaron a seguir el recorrido de la camioneta, manteniendo comunicación con los elementos de Seguridad Pública que se encontraban en campo.

Con el apoyo de las cámaras y la coordinación entre el C2 y los policías municipales, fue posible ubicar el vehículo y darle seguimiento hasta concretar su detención.

Al momento de ser asegurado, se confirmó que se trataba de una persona menor de edad, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar el procedimiento correspondiente.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que este caso muestra la importancia de la inversión en tecnología para fortalecer las labores de seguridad y apoyar también los procesos de procuración de justicia.

“Creo que con esto se da a conocer cómo trabajan las cámaras y todo lo que hemos platicado de invertir en tener más elementos, pero también requerimos que haya coparticipación en el tema de tecnología”, señaló.

Explicó que la administración municipal recibió 225 elementos al cierre de 2024 y proyecta llegar a 500 para finales de 2027, además de incrementar de manera considerable la infraestructura de videovigilancia.

“Para finales del 2027 vamos a llegar a una inversión histórica en nuestra región, tanto del Gobierno Estatal como Municipal, de tener más de 2 mil cámaras en Monclova y en la Región Centro-Desierto”, afirmó.

Villarreal Pérez señaló que anteriormente se contaba con alrededor de 200 a 250 cámaras entre toda la región, por lo que el crecimiento permitirá potencializar las herramientas con las que trabajan los cuerpos de seguridad. Para el cierre de 2026, se proyecta tener 600 cámaras conectadas al circuito de videovigilancia.

“Son herramientas que se les da a la policía para tener un mejor trabajo, no solamente en lo referente al trabajo al momento, sino también en la procuración de justicia”, indicó.

Agregó que las imágenes captadas por las cámaras pueden convertirse en elementos importantes para las investigaciones y contribuir a que fiscales, jueces y magistrados cuenten con mayores herramientas para determinar responsabilidades.

El alcalde también resaltó la participación de los ciudadanos y empresarios, quienes, mediante sus propios sistemas de videovigilancia, pueden contribuir al monitoreo coordinado con el C4 y C2 municipal.

“Todo eso es un complemento y, a la par, también están los reportes ciudadanos, los reportes de los empresarios y cómo se suman ellos con inversión en tecnología. Lo que ya tienen en sus diferentes empresas, cómo lo suman al monitoreo del C4 y C2 municipal”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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