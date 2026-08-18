Producción de Nuez en Coahuila creció 8.3% en 2025 a tasa anual

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    Producción de Nuez en Coahuila creció 8.3% en 2025 a tasa anual
    Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia y Países Bajos fueron el Top 5 de los países que concentraron el grueso de las exportaciones de frutos secos y otros de México. CUARTOSCURO

Además, Estados Unidos concentró el 41.5% de las exportaciones de frutos secos del estado en junio de 2026, según la Secretaría de Economía

En Coahuila, la producción de nuez en el año 2025 fue de 21 mil 28.38 toneladas, con una superficie de 21 mil 242.79 hectáreas sembradas, con una producción valorizada en un millón 569 mil 348 miles de pesos, creciendo su valor 8.3% con respecto a la producción de 2024, según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

En Coahuila, la región norte y centro concentraron el grueso del valor de la producción de nuez, ya que en el año 2025 sumaron un valor de 493 millones 440 mil 685 pesos, así como contar con el 76% de las zonas sembradas del estado.

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La DGSIAP registró que en 2025 la superficie sembrada en el municipio de Zaragoza fue la mayor valorada, ya que su valor de producción fue de 73 millones 916 mil pesos en total.

Le siguieron los municipios de Morelos y Villa Unión con valores de producción de 58 millones 140 mil y 51 millones 840 mil, respectivamente.

ESTADOS UNIDOS CONCENTRÓ EL GRUESO DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS

Estados Unidos concentró el 58.2% de las exportaciones de Coahuila de “otros frutos, frescos o secos, sin cáscara o mondados” —como la nuez— en 2024, por un valor de 11.8 millones de dólares.

En junio de 2026, el mercado estadounidense concentró 41.5% de las exportaciones de estos frutos, que se valoraron en 857 mil dólares, según la plataforma ‘DATA MÉXICO’ de la Secretaría de Economía (SE).

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En el sexto mes de 2026, Canadá, Suiza, Francia y Países Bajos fueron los destinos de estas exportaciones de frutos secos y otros, atrayendo el 14.5, 18.3, 15.5 y 9%, respectivamente, por un valor total de un millón 181 mil dólares, registró la Producción de Nuez en Coahuila creció 8.3% en 2025 a tasa anual SE.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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