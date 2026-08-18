Producción de Nuez en Coahuila creció 8.3% en 2025 a tasa anual

En Coahuila, la región norte y centro concentraron el grueso del valor de la producción de nuez, ya que en el año 2025 sumaron un valor de 493 millones 440 mil 685 pesos, así como contar con el 76% de las zonas sembradas del estado.

En Coahuila , la producción de nuez en el año 2025 fue de 21 mil 28.38 toneladas, con una superficie de 21 mil 242.79 hectáreas sembradas, con una producción valorizada en un millón 569 mil 348 miles de pesos, creciendo su valor 8.3% con respecto a la producción de 2024, según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP).

La DGSIAP registró que en 2025 la superficie sembrada en el municipio de Zaragoza fue la mayor valorada, ya que su valor de producción fue de 73 millones 916 mil pesos en total.

Le siguieron los municipios de Morelos y Villa Unión con valores de producción de 58 millones 140 mil y 51 millones 840 mil, respectivamente.

ESTADOS UNIDOS CONCENTRÓ EL GRUESO DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS

Estados Unidos concentró el 58.2% de las exportaciones de Coahuila de “otros frutos, frescos o secos, sin cáscara o mondados” —como la nuez— en 2024, por un valor de 11.8 millones de dólares.

En junio de 2026, el mercado estadounidense concentró 41.5% de las exportaciones de estos frutos, que se valoraron en 857 mil dólares, según la plataforma ‘DATA MÉXICO’ de la Secretaría de Economía (SE).