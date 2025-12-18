Monclova activa operativos especiales por fiestas y llegada de connacionales

MONCLOVA, COAH.- Monclova reforzó sus acciones de seguridad durante la temporada decembrina y ante el incremento en el arribo de paisanos, como parte de una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de la población.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la sesión del Consejo Municipal de Seguridad, donde se definieron y ajustaron los operativos preventivos que se mantienen activos en distintos puntos de la ciudad, con énfasis en la prevención del delito y la proximidad social.

Durante la reunión, el edil destacó que el objetivo principal es preservar la paz y el bienestar de las familias monclovenses, mediante un modelo de seguridad alineado a la estrategia estatal, que prioriza el trabajo conjunto entre corporaciones y la atención oportuna a la ciudadanía.

Como parte del Operativo Navideño, se mantiene vigilancia permanente en zonas de alta afluencia, como el primer cuadro de la ciudad, áreas comerciales y espacios donde se concentran cajeros automáticos, a través de recorridos preventivos y presencia policial constante, con el fin de inhibir conductas delictivas propias de estas fechas.

Asimismo, se refuerza el Operativo Paisano, enfocado en brindar seguridad, orientación y acompañamiento a los connacionales que transitan o permanecen en la región, con especial atención en la prevención de abusos, fraudes o intentos de extorsión.

Villarreal subrayó que existe una instrucción clara de mantener coordinación total entre las corporaciones de seguridad, con cero tolerancia a irregularidades y seguimiento puntual a los reportes ciudadanos, los cuales pueden realizarse a través de los números de emergencia 911 y 089.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera conjunta con el Estado y la Federación para que las acciones implementadas se traduzcan en tranquilidad y confianza para la población durante la temporada decembrina.