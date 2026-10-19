Monclova: alertan por riesgo de uso de gatitos en rituales por Halloween

La restricción comenzó con la prohibición de entregar gatos blancos y negros; sin embargo, la disposición se amplió a todos los ejemplares del refugio ante la persistencia de prácticas de violencia contra animales durante octubre y noviembre.

MONCLOVA, COAH.- Ante el riesgo de que gatos sean víctimas de maltrato durante las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, el Centro de Bienestar Animal de Monclova suspendió temporalmente las adopciones de todos los felinos bajo su resguardo, como medida preventiva para protegerlos durante esta temporada.

Aniela Flores Verduzco, directora del Centro de Bienestar Animal, explicó que la decisión responde a antecedentes de maltrato registrados durante estas fechas, cuando perros y gatos pueden quedar expuestos a situaciones de riesgo. Aunque los casos involucran a animales de distintos colores, los felinos negros han sido señalados como algunos de los más buscados para presuntos rituales.

La funcionaria advirtió que, pese a que ciertas formas de violencia pueden parecer inimaginables, los casos de maltrato continúan presentándose, por lo que consideró necesario extremar las precauciones para evitar que los animales terminen en manos de personas que pretendan hacerles daño.

Ante este panorama, Flores Verduzco pidió a la ciudadanía y a los rescatistas independientes que ofrecen gatos en adopción reforzar sus filtros de selección y no entregar ejemplares sin verificar previamente las intenciones y condiciones de quienes los solicitan.

Entre las señales de alerta mencionó las peticiones excesivamente urgentes, en las que una persona insiste en recoger al animal de inmediato, sin mostrar interés por conocer sus necesidades o las condiciones para mantenerlo. También pidió prestar atención a quienes buscan ejemplares de un color específico o solicitan gatitos de apenas unas semanas de vida.

Como ejemplo de estas solicitudes sospechosas, la directora mencionó mensajes en los que se exige conseguir con rapidez un gato de determinadas características, como un cachorro negro de un mes de edad.

La recomendación es no dejarse presionar por quienes buscan concretar una adopción de manera inmediata y revisar cuidadosamente cada solicitud. Los filtros de adopción, la verificación de los posibles responsables y el seguimiento de los animales son medidas que pueden ayudar a reducir los riesgos.

La suspensión en el Centro de Bienestar Animal busca prevenir posibles agresiones durante una época en la que aumenta la preocupación por el uso de animales en prácticas violentas. Mientras se mantenga la medida, la protección de los felinos permanecerá como prioridad para la instancia municipal.

(CON INFORMACIÓN DE LA PRENSA)