Monclova alista Medio Maratón 2026 con ruta de certificación internacional

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal presentó el Medio Maratón Monclova 2026, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre con un recorrido de certificación internacional, una bolsa de premiación cercana a los 300 mil pesos y actividades orientadas a consolidar a la ciudad como un referente del turismo deportivo. Durante el anuncio, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la competencia forma parte de la estrategia para promover la activación física, atraer visitantes y generar una derrama económica en beneficio del comercio y los prestadores de servicios locales. El evento se desarrollará en coordinación con el Gobierno del Estado.

La convocatoria contempla categorías individual, élite, para personas con discapacidad, mejor corredor monclovense y relevos de tres y siete integrantes. Además, las y los participantes inscritos podrán participar en la rifa de más de 250 mil pesos en efectivo, mientras que las porras competirán por un incentivo que será definido mediante la votación de los propios corredores. BUSCAN POSICIONAR A MONCLOVA EN EL CALENDARIO DEPORTIVO Uno de los principales atractivos de la competencia será su recorrido, certificado por un agrimensor Nivel A, la máxima categoría para la medición oficial de este tipo de pruebas, lo que permitirá que las marcas obtenidas por los participantes tengan validez internacional.

Carlos Villarreal señaló que este tipo de eventos fortalecen la proyección de Monclova como sede de competencias de alto nivel y contribuyen a dinamizar distintos sectores económicos de la ciudad. ”Queremos que Monclova siga siendo sede de grandes eventos que promuevan el deporte, atraigan visitantes y generen una derrama económica para nuestros comercios y prestadores de servicios. Invitamos a las familias y a corredores de todo el país a ser parte de esta gran experiencia”, expresó el Edil.

PARTICIPARÁN AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES En la presentación del Medio Maratón estuvieron presentes el director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, y la coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, Esra Cavazos del Bosque. El Gobierno Municipal señaló que esta competencia forma parte de las acciones para impulsar el deporte, fortalecer el turismo y promover el desarrollo económico de Monclova mediante la realización de eventos de alcance nacional.

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