Monclova: Alistan inspección en iglesias tras muerte de sacerdote en Ecuador

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    Monclova: Alistan inspección en iglesias tras muerte de sacerdote en Ecuador
    El templo de Santiago Apóstol es una de las parroquias que serán inspeccionadas por las autoridades de Protección Civil. LIDIET MEXICANO

Protección Civil notificó a 17 parroquias de la Región Centro para revisar cruces e imágenes; el clero reconoce riesgos y pide apoyo ante la falta de personal especializado

MONCLOVA, COAH.- Tras la muerte de un sacerdote en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz le cayera encima mientras oficiaba misa, la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Monclova inició la notificación a las parroquias de la Región Centro para revisar las condiciones de los templos, altares, imágenes y cruces.

Pedro Alvarado Flores, director de Bomberos y Protección Civil, informó que las revisiones comenzarán en los próximos días con el propósito de detectar riesgos y emitir recomendaciones para prevenir accidentes entre los sacerdotes y los feligreses.

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El funcionario explicó que las inspecciones se enfocarán principalmente en los objetos colgados o instalados en las paredes, a fin de verificar que estén correctamente sujetos. “Tendremos que revisar de qué forma están anclados, cómo están puestos, si están solamente en una repisa o si están remachados”, señaló.

Alvarado indicó que las revisiones también contemplarán aspectos estructurales y eléctricos de los inmuebles. El objetivo es agilizar estas acciones ante las festividades religiosas que se aproximan, cuando la afluencia de personas a las iglesias aumenta considerablemente.

“NO SOMOS ALBAÑILES, NO SOMOS CONSTRUCTORES”

Por su parte, monseñor Néstor Martínez, de la parroquia Santiago Apóstol, confirmó que los templos bajo su jurisdicción ya comenzaron a recibir las notificaciones. Detalló que serán alrededor de 17 parroquias en la Vicaría las que serán visitadas, por lo que se establecerá una agenda de visitas para determinar las fechas.

$!Monseñor Néstor Martínez destacó la importancia de que especialistas revisen las estructuras de los templos para evitar accidentes.
Monseñor Néstor Martínez destacó la importancia de que especialistas revisen las estructuras de los templos para evitar accidentes. REDES SOCIALES

El religioso reconoció que a lo largo de la historia han existido incidentes en los templos, los cuales se han agravado cuando los propios sacerdotes intentan arreglar desperfectos sin ser profesionales de la construcción.

“A veces no somos albañiles, no somos constructores, no somos arquitectos, pero lo queremos hacer a todo. Valoramos muchísimo la profesión de cada persona y a veces como sacerdote quieres andar metido en todo, desde albañilería, carpintería, arquitecto y ha habido hermanos sacerdotes que por subirse a una escalera o andando por fiestas han tenido accidentes”, expresó.

El prelado recordó que, aunque no han sido muchos los casos, sí se han presentado incidentes en la región, como caídas que han dejado afectaciones a los párrocos. Detalló que desde la pandemia, la Diócesis ya trabajaba en protocolos con Protección Civil en materia de medidas de seguridad, higiene y señalización.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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