Tragedia en Guayaquil, Ecuador: Patricio Sánchez, sacerdote, muere tras caerle una cruz en plena misa

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    Tragedia en Guayaquil, Ecuador: Patricio Sánchez, sacerdote, muere tras caerle una cruz en plena misa
    Padre Patricio Sánchez muere en transmisión en vivo, Guayaquil, Ecuador. VANGUARDIA

El padre Patricio Sánchez falleció en la iglesia Perpetuo Socorro. El trágico momento ocurrió durante una transmisión en vivo y conmociona a Ecuador.

Un trágico hecho conmociona a la comunidad católica en Ecuador. El sacerdote Patricio Sánchez Molinari falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026 tras sufrir un impactante golpe mientras realizaba una misa en el sector sur de Guayaquil.

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El accidente ocurrió en la parroquia Perpetuo Socorro, donde el padre encabezaba la celebración litúrgica. Durante la ceremonia, una pesada cruz de madera ubicada sobre la pared principal del altar se desprendió y cayó directamente sobre la cabeza del párroco, provocándole la muerte de forma instantánea.

EL ACCIDENTE QUEDÓ REGISTRADO EN VIVO

La misa era emitida en tiempo real a través de las redes sociales oficiales de la iglesia. Por esta razón, el accidente fue presenciado en vivo por decenas de feligreses que seguían la transmisión digital, generando inmediata alarma entre los usuarios.

”Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo el padre minutos antes del accidente que le quitó la vida.

Las imágenes del suceso se difundieron rápidamente en internet. En las grabaciones compartidas por cuentas de reportes ciudadanos se observa el momento en que la estructura cede de forma inesperada mientras el sacerdote se encontraba al frente de la capilla.

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FALLA EN LA ESTRUCTURA HABRÍA PROVOCADO LA CAÍDA

Las primeras hipótesis e inspecciones preliminares apuntan a un fallo en los sistemas de fijación del altar. Aparentemente, los tacos de anclaje de la pared cedieron por el peso de la estructura, provocando que la cruz de madera se volcara hacia adelante.

Hasta el momento, las autoridades locales y la comunidad parroquial evalúan el estado de las instalaciones para determinar si existía un deterioro previo en la infraestructura o en los trabajos de remodelación recientes.

CONMOCIÓN EN LA COMUNIDAD CATÓLICA

La Arquidiócesis y los fieles de la zona expresaron su profundo dolor ante la inesperada partida del párroco. Cientos de personas han acudido a las puertas del templo y a las plataformas digitales para dedicar oraciones y enviar sus condolencias a los familiares de la víctima.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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