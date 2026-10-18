Tragedia en Guayaquil, Ecuador: Patricio Sánchez, sacerdote, muere tras caerle una cruz en plena misa

Un trágico hecho conmociona a la comunidad católica en Ecuador . El sacerdote Patricio Sánchez Molinari falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026 tras sufrir un impactante golpe mientras realizaba una misa en el sector sur de Guayaquil.

El accidente ocurrió en la parroquia Perpetuo Socorro, donde el padre encabezaba la celebración litúrgica. Durante la ceremonia, una pesada cruz de madera ubicada sobre la pared principal del altar se desprendió y cayó directamente sobre la cabeza del párroco, provocándole la muerte de forma instantánea.

EL ACCIDENTE QUEDÓ REGISTRADO EN VIVO

La misa era emitida en tiempo real a través de las redes sociales oficiales de la iglesia. Por esta razón, el accidente fue presenciado en vivo por decenas de feligreses que seguían la transmisión digital, generando inmediata alarma entre los usuarios.

”Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo el padre minutos antes del accidente que le quitó la vida.

Las imágenes del suceso se difundieron rápidamente en internet. En las grabaciones compartidas por cuentas de reportes ciudadanos se observa el momento en que la estructura cede de forma inesperada mientras el sacerdote se encontraba al frente de la capilla.

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