Monclova amplía red de Puntos Violeta para proteger a las familias

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó este sábado los avances en la instalación y operación de los Puntos Violeta en Monclova, espacios diseñados para brindar atención inmediata y protección en situaciones de riesgo, especialmente para mujeres, estudiantes y familias.

Acompañado por alumnas y alumnos del Tecnológico de Monclova, CECyTEC Norte, CECyTEC Sur y la Secundaria 76, el alcalde revisó el funcionamiento del Punto Violeta ubicado en el OXXO del bulevar Montessori, uno de los más concurridos por la comunidad educativa del sector.

Más tarde supervisó el Punto Violeta de la Clínica 84, que opera de manera permanente para atender emergencias y ofrecer un entorno seguro.

Actualmente, Monclova suma 16 Puntos Violeta en operación y se encuentra en la fase final para concluir la instalación de cuatro puntos fijos adicionales y ocho móviles, con lo que se alcanzarán 28 espacios seguros activos antes de que termine 2025.

Entre los puntos ya disponibles se encuentran la Iglesia de Estancias sobre la carretera 57, el OXXO de la avenida Montessori, el Campo Veteranos, las clínicas 84 y 86, la Colonia del Río y el Parque Las Américas.

Además de la Casa Meced, Cristo de la Bartola, la Unidad Deportiva Nora Leticia, DIF Monclova en Praderas, Casa Hogar Mezquital, Colinas de Santiago y el sector Asturias.

El alcalde destacó que estos espacios forman parte de una estrategia integral para fortalecer la prevención.

“Estamos trabajando para que cada zona de la ciudad cuente con un espacio seguro y de reacción inmediata. Lo hacemos de la mano del gobernador Manolo Jiménez para proteger a nuestras familias”, afirmó Villarreal.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar ampliando la red de Puntos Violeta y consolidar acciones que garanticen la seguridad de las y los monclovenses.