Ubica INPC a Coahuila y 3 municipios con variación por debajo del promedio nacional
Ciudad Acuña, Monclova y Torreón se colocaron entre las ciudades con menor inflación mensual del país
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) colocó a Coahuila en cuarto lugar entre los estados con la variación mensual por debajo del promedio nacional, mientras que Ciudad Acuña, Monclova y Torreón se posicionaron entre las ciudades con los índices inflacionarios más bajos del país.
De acuerdo información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en abril el estado reportó una variación mensual de menos 0.45 en comparación con marzo de 2026. Únicamente Tabasco, con menos 1.74 por ciento; Yucatán, con una baja 0.58 por ciento; y Campeche, con menos 0.48 por ciento, reportaron cifras inferiores.
En el caso de las ciudades, Ciudad Acuña ocupó el primer lugar nacional con una variación mensual de menos 1.87 por ciento; Monclova se ubicó en la tercera posición con 0.81 por ciento menos; y Torreón en la séptima con 0.50 por ciento menos. Por su parte, Saltillo registró una variación mensual de 0.40 por ciento durante el mismo periodo.
En cuanto a la inflación anual, Coahuila presentó una variación de 3.92 por ciento. A nivel municipal, Torreón reportó 4.43 por ciento; Monclova, 3.93 por ciento; Saltillo, 3.72 por ciento; y Ciudad Acuña, 3.26 por ciento.
JITOMATE, PEPINO Y CHILE MANTIENEN ALZAS EN SALTILLO
En la capital coahuilense, los productos con mayores incrementos anuales en sus precios continúan siendo el jitomate, distintos tipos de chile y el pepino, mientras que artículos como el aguacate, la pera y el durazno registraron las principales bajas.
Las variaciones porcentuales más altas en abril se presentaron en el jitomate con 132.31%; chile serrano, 72.86%; chile poblano, 65.40%; otros chiles frescos, 59.18%; pepino, 55.28%; papa y otros tubérculos, 42.09%.
Del mismo modo registraron aumentos porcentuales el tomate verde con 37.10%; lechuga y col, con 30.09%; zanahoria, 26.79%; café tostado, 26.35%; vísceras de res, 19.53%; manzana, 17.30%; ejotes, 16.74%; sandía 15.77%: y jamón 15.69%.
En contraste, las principales disminuciones anuales se registraron en el aguacate, con una baja de 46.20 por ciento; pera, 36.23 por ciento; durazno, 24.99 por ciento; piña, 24.38 por ciento; naranja, 23.67 por ciento; frijol, 21.04 por ciento; azúcar, 18.59 por ciento; pollo, 14.48 por ciento; plátano, 12.53 por ciento; y huevo, 10.74 por ciento.
Asimismo, otros productos con bajas fueron verduras y legumbres diversas, con una disminución de 8.68 por ciento; pescado, 6.51 por ciento; cereales en hojuelas, 4.93 por ciento; y carne de cerdo, 3.98 por ciento.