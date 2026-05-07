Ubica INPC a Coahuila y 3 municipios con variación por debajo del promedio nacional

De acuerdo información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en abril el estado reportó una variación mensual de menos 0.45 en comparación con marzo de 2026. Únicamente Tabasco, con menos 1.74 por ciento; Yucatán, con una baja 0.58 por ciento; y Campeche, con menos 0.48 por ciento, reportaron cifras inferiores.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) colocó a Coahuila en cuarto lugar entre los estados con la variación mensual por debajo del promedio nacional, mientras que Ciudad Acuña, Monclova y Torreón se posicionaron entre las ciudades con los índices inflacionarios más bajos del país.

En el caso de las ciudades, Ciudad Acuña ocupó el primer lugar nacional con una variación mensual de menos 1.87 por ciento; Monclova se ubicó en la tercera posición con 0.81 por ciento menos; y Torreón en la séptima con 0.50 por ciento menos. Por su parte, Saltillo registró una variación mensual de 0.40 por ciento durante el mismo periodo.

En cuanto a la inflación anual, Coahuila presentó una variación de 3.92 por ciento. A nivel municipal, Torreón reportó 4.43 por ciento; Monclova, 3.93 por ciento; Saltillo, 3.72 por ciento; y Ciudad Acuña, 3.26 por ciento.

JITOMATE, PEPINO Y CHILE MANTIENEN ALZAS EN SALTILLO

En la capital coahuilense, los productos con mayores incrementos anuales en sus precios continúan siendo el jitomate, distintos tipos de chile y el pepino, mientras que artículos como el aguacate, la pera y el durazno registraron las principales bajas.

Las variaciones porcentuales más altas en abril se presentaron en el jitomate con 132.31%; chile serrano, 72.86%; chile poblano, 65.40%; otros chiles frescos, 59.18%; pepino, 55.28%; papa y otros tubérculos, 42.09%.

Del mismo modo registraron aumentos porcentuales el tomate verde con 37.10%; lechuga y col, con 30.09%; zanahoria, 26.79%; café tostado, 26.35%; vísceras de res, 19.53%; manzana, 17.30%; ejotes, 16.74%; sandía 15.77%: y jamón 15.69%.