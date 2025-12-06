IMSS niega vínculo con camión implicado en accidente de la Monterrey–Monclova

MONCLOVA, COAH.- Luego de que un camión que portaba logotipos del Instituto Mexicano del Seguro Social se viera involucrado en un choque con una camioneta sobre la carretera federal 53 (Monterrey–Monclova), en el que cinco personas perdieron la vida, la institución aclaró que el vehículo no forma parte de su flotilla ni de sus proveedores. El accidente, ocurrido a la altura del municipio de Mina, generó conmoción y una rápida circulación de información preliminar en redes sociales, donde se afirmaba que la unidad pertenecía al IMSS. TE PUEDE INTERESAR: Carreterazo: mueren 5 en choque entre camión del IMSS y familia en la Monterrey-Monclova

Horas más tarde, el Instituto emitió un posicionamiento que hizo llegar a esta casa editora, en el que lamentó profundamente la pérdida de vidas y expresó sus condolencias a las familias afectadas. En ese mismo comunicado, el IMSS confirmó que el camión no pertenece a su parque vehicular institucional ni corresponde a alguna empresa contratada para transporte o distribución de medicamentos, insumos o materiales médicos.

El Instituto aseguró que colaborará con las autoridades de Nuevo León en las investigaciones para esclarecer los hechos y reiteró su disposición para proporcionar toda la información que le sea solicitada. Esto, luego de que la Fiscalía General del Estado informara a VANGUARDIA que el camión con logotipos del IMSS circulaba por la carretera federal 53, tramo Monterrey–Monclova, y trasladaba medicamentos para la institución médica.

El percance mantiene a la región de luto, mientras las autoridades trabajan en determinar las causas del choque, uno de los más trágicos de los últimos meses en esa vía.