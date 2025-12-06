IMSS niega vínculo con camión implicado en accidente de la Monterrey–Monclova

Monclova
/ 6 diciembre 2025
    IMSS niega vínculo con camión implicado en accidente de la Monterrey–Monclova
    Autoridades investigan el choque ocurrido en la carretera federal 53, a la altura de Mina. El camión trasladaba medicamento. FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL

La institución aclaró que la unidad no pertenece a su flotilla ni a proveedores tras un choque que dejó cinco personas sin vida

MONCLOVA, COAH.- Luego de que un camión que portaba logotipos del Instituto Mexicano del Seguro Social se viera involucrado en un choque con una camioneta sobre la carretera federal 53 (Monterrey–Monclova), en el que cinco personas perdieron la vida, la institución aclaró que el vehículo no forma parte de su flotilla ni de sus proveedores.

El accidente, ocurrido a la altura del municipio de Mina, generó conmoción y una rápida circulación de información preliminar en redes sociales, donde se afirmaba que la unidad pertenecía al IMSS.

$!FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL
FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL Instituto pidió precisar la información luego de que en redes se atribuyera la unidad a su infraestructura.

Horas más tarde, el Instituto emitió un posicionamiento que hizo llegar a esta casa editora, en el que lamentó profundamente la pérdida de vidas y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

En ese mismo comunicado, el IMSS confirmó que el camión no pertenece a su parque vehicular institucional ni corresponde a alguna empresa contratada para transporte o distribución de medicamentos, insumos o materiales médicos.

$!FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL
FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL Tras la difusión de versiones en redes sociales, el Instituto aclaró que la unidad no le pertenece

El Instituto aseguró que colaborará con las autoridades de Nuevo León en las investigaciones para esclarecer los hechos y reiteró su disposición para proporcionar toda la información que le sea solicitada.

Esto, luego de que la Fiscalía General del Estado informara a VANGUARDIA que el camión con logotipos del IMSS circulaba por la carretera federal 53, tramo Monterrey–Monclova, y trasladaba medicamentos para la institución médica.

$!FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL
FOTO: CORTESÍA PANORAMA DIGITAL La colisión ocurrió en el tramo Mina–Monclova, en la carretera federal 53.

El percance mantiene a la región de luto, mientras las autoridades trabajan en determinar las causas del choque, uno de los más trágicos de los últimos meses en esa vía.

Temas


Accidentes
Carreteras
Muertes

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


IMSS

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

