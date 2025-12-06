Los tlaxcaltecas: Esos fundadores olvidados de Saltillo

La historia de Saltillo no puede entenderse sin la llegada de los tlaxcaltecas en 1591. En medio de la Guerra Chichimeca y del fracaso de los primeros asentamientos españoles, fueron 71 familias indígenas quienes salvaron la región del abandono. Con sus conocimientos agrícolas, su organización comunal y su lealtad a la Corona, fundaron San Esteban de la Nueva Tlaxcala, un pueblo autónomo cuya labor transformó para siempre el norte de la Nueva España y dejó un legado que aún respira en las tradiciones, los apellidos y las calles de la ciudad. LA GRAN CHICHIMECA La región conocida como la Gran Chichimeca se extendía desde el actual estado de Querétaro hasta los territorios de Coahuila y más allá. Los pueblos seminómadas que habitaban estas tierras eran cuachichiles y nacaguas, quienes resistieron la invasión española. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Tránsito emite recomendaciones por desfile navideño de Coca-Cola y peregrinaciones La Guerra Chichimeca duró cerca de cuarenta años. Los ataques constantes hacían imposible que las poblaciones crecieran o que prosperara la agricultura. Las colonias solían despoblarse al poco tiempo de fundarse. EL PRIMER ASENTAMIENTO Catorce años después de la fundación, la villa de Santiago del Saltillo seguía siendo poco más que un campamento: casas de adobe, donde los colonos vivían agrupados, armados las 24 horas. Para 1591, la situación era desesperada. Los ataques no daban tregua, las familias huían y Santiago del Saltillo estaba al borde de convertirse en un pueblo fantasma. Era momento de intentar otra estrategia: la colonización planificada con aliados indígenas de confianza. En los primeros días de julio de 1591, 71 familias indígenas, aproximadamente 245 personas, iniciaron una travesía que cambiaría para siempre el destino del norte de la Nueva España. En el grupo iban 16 hombres solteros; todos eran tlaxcaltecas. Caminaron durante dos meses, atravesando más de 900 kilómetros desde San Esteban Tizatlán hasta las áridas tierras del norte. Llevaban consigo semillas de maíz, frijol, magueyes, calabaza y chile; herramientas y lo más valioso: el conocimiento ancestral de la agricultura que habían perfeccionado durante siglos. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cambio de carril mal ejecutado provoca choque por alcance y caos en el periférico LEA Atravesaron montañas, el altiplano, desiertos y territorios hostiles. A principios de septiembre, divisaron el valle donde se asentaba la pequeña villa española de Santiago del Saltillo. El 13 de septiembre de 1591, Francisco de Urdiñola les dio posesión formal de sus tierras. SOLUCIÓN TLAXCALTECA La Corona española y el virrey Luis de Velasco II diseñaron un plan para trasladar familias tlaxcaltecas del centro de México hacia el norte, con el fin de fundar colonias sedentarias y agrícolas. Estas comunidades servirían de ejemplo para los pueblos nómadas, demostrando las ventajas de la vida sedentaria y la agricultura organizada. Los tlaxcaltecas, aliados de la Corona desde la conquista de Tenochtitlán, eran cristianos devotos, agricultores expertos y guerreros experimentados. Habían demostrado su lealtad durante la conquista de México-Tenochtitlán. LAS CAPITULACIONES A cambio de su servicio como colonizadores, los tlaxcaltecas negociaron privilegios extraordinarios que quedaron plasmados en las Capitulaciones de 1591. Este documento destaca las prerrogativas negociadas por los tlaxcaltecas.

Nobleza Hereditaria: Los tlaxcaltecas y sus descendientes serían elevados al rango de hidalgos, considerados nobles ante la ley española. Quedarían libres de pagar tributo a la Corona para siempre. Este estatus nobiliario les otorgaba el derecho de anteponer el "Don" o "Doña" a sus nombres, un título de respeto que marcaba su posición distinguida en la sociedad colonial. Tierras y Autogobierno: Recibirían tierras propias comunales para cultivar y criar ganado. Se les concedió el derecho a establecer su propio cabildo, donde podían elegir a sus autoridades locales sin interferencia directa de los españoles. Privilegios Excepcionales: Derecho a portar armas de fuego y espadas, montar a caballo con silla y espuelas. Quedaron exentos de los trabajos forzados y no podrían ser obligados a trabajar en las encomiendas. SAN ESTEBAN DE LA NUEVA TLAXCALA Los tlaxcaltecas fundaron su pueblo al poniente de la Villa de Santiago del Saltillo. Los separaba apenas una acequia, conocida como la calle del Reventón, la que hoy conocemos como calle de Allende. Don Buenaventura de Paz, nieto del legendario Xicoténcatl, después de cumplir su misión de establecer el asentamiento, regresó a la provincia de Tlaxcala. Don Joaquín de Velasco, descendiente directo de Xicoténcatl, se quedó y fue nombrado la primera autoridad de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. San Esteban se organizó como una comunidad autosuficiente y próspera. Tenían su propia escuela y hospital de indios que atendía a los enfermos con medicina europea y remedios tradicionales tlaxcaltecas. San Esteban se dividió en cinco barrios tradicionales, correspondientes a topónimos de Tizatlán: San Esteban, Santa Anita o Santa Ana, San Buenaventura, La Inmaculada Concepción o La Concepción, y La Purísima. Cada barrio tenía su propia identidad y sus festividades particulares. Cada año, el cabildo tlaxcalteca elegía a sus autoridades en un proceso democrático: alcaldes, regidores, alguaciles y fiscales. El virrey nombraba un "Capitán Protector" para supervisar que nadie violara sus privilegios y servir como enlace con las autoridades españolas. AGRICULTURA QUE TRANSFORMÓ Los tlaxcaltecas trajeron conocimientos que los españoles simplemente no conocían. Construyeron un sofisticado sistema de acequias y canales de riego que captaba el agua de los manantiales y arroyos. Crearon presas pequeñas para almacenar agua. Implementaron la rotación de cultivos para no agotar la tierra. Usaban abono orgánico para enriquecer el suelo. Sus huertas se convirtieron en el pulmón verde de Saltillo. En 1777, un sacerdote español quedó maravillado y los describió como trabajadores que aborrecían la pereza y se entregaban con entusiasmo a sus labores agrícolas, responsables de producir la mayor parte de las verduras y frutas que se consumían en la vecina villa del Saltillo. En los mercados del Saltillo se vendían productos tlaxcaltecas: jitomates rojos, chiles, calabazas, elotes, verdolagas, frijoles, agua miel y pulque. Frutas: duraznos en verano, membrillos en otoño, manzanas criollas. Las mujeres tlaxcaltecas elaboraban pan de pulque, dulces de frutas y conservas de membrillo. ARTESANÍAS Y OFICIOS Los tlaxcaltecas también desarrollaron artesanías y oficios. Montaron tenerías donde procesaban pieles para hacer zapatos, cinturones y monturas. Perfeccionaron la producción de sarapes tejidos con lana de sus ovejas, teñidos con colores naturales: grana cochinilla para el rojo, índigo para el azul. Los sarapes se volvieron tan famosos que se convirtieron en símbolo nacional. LOS GUERREROS TLAXCALTECAS Los tlaxcaltecas, con su derecho a portar armas y montar a caballo, eran soldados invaluables. No solo defendían San Esteban y Saltillo, también participaban en expediciones contra las tribus que atacaban la frontera. Formaban parte de las milicias que patrullaban los caminos y respondían a las incursiones. Las tlaxcaltecas participaron en la fundación y defensa de otros pueblos: Parras en 1598, Monclova, San Miguel de Aguayo (hoy Bustamante), Guadalupe, Sabinas Hidalgo, e incluso llegaron hasta San Antonio de Béjar en Texas, donde en 1731 escoltaron a 15 familias canarias durante catorce días de viaje.