Monclova: aplicarán 8 mmdp para modernizar la carretera 57; impulsarán empleo y seguridad vial

Diputado Theo Kalionchiz confirma recursos para detonar conectividad y empleo en 2026; inversión beneficiará a automovilistas, transportistas y empresas locales

MONCLOVA, COAH.- El año 2026 podría marcar un punto de inflexión para la conectividad y el desarrollo económico de la Región Centro y Carbonífera de Coahuila, con una inversión histórica de 8 mil millones de pesos destinada a la modernización de la carretera federal 57.

El diputado federal Theo Kalionchiz confirmó que los recursos se aplicarán en los tramos Monclova–Saltillo y Monclova–Sabinas, considerados estratégicos por su alta carga vehicular y su relevancia para el transporte industrial y comercial de la entidad.

El legislador explicó que, aunque el presupuesto ya había sido aprobado anteriormente, las obras no se ejecutaron, por lo que ahora el objetivo es garantizar que los recursos queden plenamente asegurados y se traduzcan en trabajos concretos.

“No se trata solo de autorizarlo en papel, sino de que realmente se vea reflejado en obra”, subrayó.

Kalionchiz destacó que el proyecto tendrá un impacto directo en la seguridad vial y la movilidad de miles de automovilistas, además de detonar beneficios económicos al generar empleos directos e indirectos y activar a empresas constructoras, proveedores de materiales y transportistas de la región.

Reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, cuyas gestiones ante instancias federales han sido determinantes para mantener vigente esta obra, considerada clave para fortalecer la competitividad regional y atraer nuevas inversiones.

En el plano nacional, el diputado advirtió que la disponibilidad de recursos federales es limitada debido a los compromisos con grandes proyectos de infraestructura, lo que obliga a Coahuila a redoblar gestiones para no quedar rezagada.

Finalmente, señaló que el arranque de contratos vinculados a la actividad carbonífera, previsto para el inicio del próximo año, podría representar una alternativa para generar recursos adicionales y fortalecer la inversión en obra pública en la entidad.

