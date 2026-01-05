Monclova arranca el año como sede de grandes eventos deportivos

MONCLOVA, COAH.- Durante el mes de enero, Monclova albergará una intensa agenda de competencias deportivas de nivel estatal y nacional, con el objetivo de fortalecer el turismo deportivo, generar derrama económica y consolidar a la ciudad como sede confiable de grandes eventos.

El alcalde Carlos Villarreal informó que, en coordinación con la Dirección de Deportes Municipal, se dará continuidad a los proyectos impulsados desde el año pasado, apostando por eventos que proyecten a Monclova más allá del ámbito local.

Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para atraer competencias de alto nivel y reforzar la imagen del municipio.

Entre las actividades programadas destaca el Estatal de Voleibol, que se realizará del 16 al 18 de enero como parte del proceso rumbo a los Juegos Conade, con la participación de equipos provenientes de distintos municipios de Coahuila.

Posteriormente, del 20 al 23 de enero, la ciudad será sede de la toma de marcas del Inedec y World Archery, en el marco del Torneo Abierto Dafne Quintero, que celebrará su segunda edición con una bolsa de 350 mil pesos a repartir en diversas categorías. Durante los primeros días se llevará a cabo el proceso selectivo, mientras que las finales y la premiación se realizarán el domingo.

El alcalde explicó que este torneo cobra especial relevancia debido a que 2026 es año mundialista, lo que adelantó los tiempos de selección nacional, obligando a ajustar fechas y procesos. Se espera la participación de alrededor de 150 arqueros de Coahuila y de otros estados del país.

Finalmente, del 29 al 31 de enero, Monclova será sede del Congreso Anual de la Federación Mexicana de Beisbol y, al término de este encuentro, dará inicio el Nacional de Beisbol en la categoría 13-14 años.

Villarreal Pérez subrayó que estos eventos no solo impulsan la práctica deportiva, sino que también fortalecen la economía local y posicionan a Monclova como un municipio activo, competitivo y comprometido con el desarrollo integral de su comunidad.