Monclova: Arrancan obra de drenaje en Héroes del 47 con inversión de 2.7 mdp

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    Monclova: Arrancan obra de drenaje en Héroes del 47 con inversión de 2.7 mdp
    El alcalde alcalde Carlos Villarreal puso en marcha las obras en la colonia Héroes del 47. LIDIET MEXICANO

El proyecto contempla también la construcción de 33 descargas domiciliarias

MONCLOVA, COAH.- Para mejorar las condiciones de vida de las familias de la colonia Héroes del 47 y atender una de las necesidades más importantes de infraestructura en el sector, el Ayuntamiento de Monclova puso en marcha la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Álamo.

La obra representa una inversión de 2 millones 781 mil 713 pesos y beneficiará directamente a 180 habitantes, con recursos provenientes del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026.

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Los trabajos se realizarán en la calle Álamo, entre Jiménez y bulevar San José, donde se rehabilitarán 416 metros lineales de la red de drenaje sanitario de ocho pulgadas, mejorando la infraestructura que permite conducir las aguas residuales de las viviendas del sector.

El proyecto contempla además la construcción de 33 descargas domiciliarias de PVC de 6 pulgadas, que representan otros 226 metros lineales de tubería, con lo que se busca mejorar las conexiones de los domicilios a la red sanitaria.

Como parte de la intervención también serán construidos 7 pozos de visita, además de realizarse trabajos que contemplan 514 metros cúbicos de excavación y 482 metros cúbicos de relleno.

Más allá de los trabajos que se realizarán bajo tierra, la obra representa una mejora directa para las familias de esta colonia, al contar con una red sanitaria rehabilitada y con mayor capacidad para brindar un servicio adecuado.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal continúa destinando recursos a obras que, aunque muchas veces no son visibles una vez terminadas, son fundamentales para mejorar los servicios básicos y atender las necesidades que enfrentan diariamente las familias de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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