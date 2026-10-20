Monclova: Aseguran 14 kilos de cristal ocultos en las llantas de un taxi

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    Monclova: Aseguran 14 kilos de cristal ocultos en las llantas de un taxi
    Los detenidos y el aseguramiento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. LIDIET MEXICANO
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Tres personas fueron detenidas durante una revisión en la Zona Centro; los paquetes y la unidad quedaron a disposición de la FGR

MONCLOVA, COAH.- Más de 20 paquetes de droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 14 kilogramos, fueron descubiertos ocultos en las llantas de un taxi en Monclova, donde tres personas terminaron detenidas tras una revisión policial.

El hallazgo se registró en la Zona Centro de la ciudad, cuando elementos de las corporaciones municipal y estatal detectaron un taxi blanco que circulaba con dirección al sector Oriente. La unidad de alquiler llamó la atención de los uniformados y, al detenerla para inspeccionarla, descubrieron que los neumáticos escondían el cargamento.

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En el operativo fueron detenidos el taxista, identificado como Cheta “N”, así como Enrique Gerardo “N”, de 50 años, y Ana Rosa “N”, de 39 años, quien viajaba como su pareja.

Los agentes aseguraron el automóvil y los paquetes, mientras que los tres ocupantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de integrar la investigación.

Ahora corresponderá a la autoridad federal establecer de dónde provenían los 14 kilogramos de la droga, hacia dónde serían trasladados y qué participación tuvo cada uno de los detenidos en el transporte del cargamento.

La investigación continuará para determinar la situación jurídica de los involucrados, quienes se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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