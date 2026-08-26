Rescatan bomberos a dos perritos de una habitación en llamas, en Monclova, Coahuila

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    Rescatan bomberos a dos perritos de una habitación en llamas, en Monclova, Coahuila
    Los bomberos de Monclova controlaron las llamas y rescataron a las mascotas que permanecían dentro de la casa siniestrada. CORTESÍA

Los tragafuegos localizaron a los canes dentro del domicilio y los sacaron durante las maniobras de emergencia

MONCLOVA, COAH.- Dos perritos fueron rescatados con vida por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, luego de quedar atrapados dentro de una vivienda que se incendió.

El reporte de fuego movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el domicilio marcado con el número 2107 de la calle Santiago Aguirre Corona, en la colonia Burócratas, de Monclova, Coahuila, donde se registró el siniestro.

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Al ingresar al inmueble, los bomberos localizaron las llamas concentradas en una habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros. En el lugar se encontraban una cama, un clóset y diversas prendas de vestir, objetos que fueron alcanzados por el fuego.

El humo se extendió hacia otras áreas de la pequeña vivienda, mientras los elementos trabajaban para controlar las llamas. Durante las maniobras también localizaron a los dos perros que permanecían dentro del cuarto.

Los bomberos lograron sacarlos del inmueble para colocarlos en un sitio seguro. Por fortuna, las dos mascotas sobrevivieron al incendio.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el fuego habría iniciado accidentalmente por un cigarro mal apagado. Trascendió que en la habitación se encontraba un joven con problemas de adicción cuando comenzó el incendio, aunque esta versión fue manejada como una causa probable.

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Tras sofocar las llamas, los elementos realizaron labores de ventilación y revisión de la vivienda para descartar riesgos y evitar que el fuego pudiera reavivarse.

El incendio dejó daños principalmente en la habitación donde comenzó, además de afectaciones por humo en otras áreas del domicilio. No se reportaron personas lesionadas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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