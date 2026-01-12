Monclova: Cáritas duplica capacidad del Banco de Alimentos con nuevo cuarto de congelación

Monclova
/ 12 enero 2026
    Monclova: Cáritas duplica capacidad del Banco de Alimentos con nuevo cuarto de congelación
    Directivos de Cáritas y representantes de la Diócesis de Saltillo durante el arranque de la obra del nuevo cuarto de congelación. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La obra, respaldada por la FEC, permitirá conservar más alimentos y reducir mermas en beneficio de familias vulnerables

MONCLOVA, COAH.- Cáritas Región Siderúrgica inició la construcción de un nuevo cuarto de congelación que fortalecerá de manera directa la operación del Banco de Alimentos, proyecto que cuenta con el respaldo de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) y representa una inversión aproximada de 700 mil pesos.

La nueva infraestructura tendrá una capacidad de 50 metros cúbicos, lo que permitirá duplicar el volumen de almacenamiento de alimentos, optimizar los procesos de conservación y reducir las mermas, beneficiando a cientos de familias en situación vulnerable de la Región Centro.

El presidente de Cáritas Región Siderúrgica, Rolando Villarreal Ceres, explicó que prácticamente se trata de una instalación nueva, ya que se renovará por completo el sistema anterior, que tenía más de 20 años de antigüedad.

“Será un cuarto de congelación totalmente renovado, con equipos modernos y paredes aisladas con tecnología actual, lo que nos permitirá mejorar de forma significativa nuestra capacidad operativa”, señaló.

El directivo destacó que este proyecto no quedará solo en una buena intención, sino que será concluido y puesto en funcionamiento en el corto plazo, subrayando además el papel fundamental del empresariado coahuilense en la realización de obras de alto impacto social.

$!El nuevo cuarto contará con tecnología de aislamiento que reducirá pérdidas de alimentos.
El nuevo cuarto contará con tecnología de aislamiento que reducirá pérdidas de alimentos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Al arranque de obra asistieron ejecutivos de Vinculación y Seguimiento de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, así como Monseñor Néstor Martínez Sánchez, vicario general de la Diócesis de Saltillo, integrantes del Consejo Directivo, personal de la institución y representantes de medios de comunicación.

Se informó que, una vez concluida la obra, se llevará a cabo la inauguración formal de las nuevas instalaciones, que permitirán fortalecer de manera sostenida la atención alimentaria a las familias que más lo necesitan en la región.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

