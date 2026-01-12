Monclova: Cáritas duplica capacidad del Banco de Alimentos con nuevo cuarto de congelación

MONCLOVA, COAH.- Cáritas Región Siderúrgica inició la construcción de un nuevo cuarto de congelación que fortalecerá de manera directa la operación del Banco de Alimentos, proyecto que cuenta con el respaldo de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) y representa una inversión aproximada de 700 mil pesos.

La nueva infraestructura tendrá una capacidad de 50 metros cúbicos, lo que permitirá duplicar el volumen de almacenamiento de alimentos, optimizar los procesos de conservación y reducir las mermas, beneficiando a cientos de familias en situación vulnerable de la Región Centro.

El presidente de Cáritas Región Siderúrgica, Rolando Villarreal Ceres, explicó que prácticamente se trata de una instalación nueva, ya que se renovará por completo el sistema anterior, que tenía más de 20 años de antigüedad.

“Será un cuarto de congelación totalmente renovado, con equipos modernos y paredes aisladas con tecnología actual, lo que nos permitirá mejorar de forma significativa nuestra capacidad operativa”, señaló.

El directivo destacó que este proyecto no quedará solo en una buena intención, sino que será concluido y puesto en funcionamiento en el corto plazo, subrayando además el papel fundamental del empresariado coahuilense en la realización de obras de alto impacto social.