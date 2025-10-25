Monclova celebra la primera ‘Alumbrada’ del Festival Flores y Calaveras 2025

Monclova
/ 25 octubre 2025
    Monclova celebra la primera ‘Alumbrada’ del Festival Flores y Calaveras 2025
    La “Alumbrada” rindió homenaje a los seres queridos, fomentando un ambiente de respeto y unión familiar. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la primera “Alumbrada” del Festival “Flores y Calaveras 2025” en el Cristo de la Bartola

Como parte del Festival “Flores y Calaveras 2025”, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la primera “Alumbrada” de Día de Muertos en el Cristo de la Bartola, un evento que llenó de luz, color y emoción a las familias monclovenses. La actividad, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca promover las expresiones culturales que fortalecen la identidad, el orgullo y la convivencia en la ciudad.

La “Alumbrada” rindió homenaje a los seres queridos de la comunidad, invitando a las familias a reunirse en un ambiente de respeto y unión comunitaria. Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de diversas presentaciones artísticas, entre ellas el show ecuestre de Cuadra De los Santos, la Rondalla de la Secundaria No. 4, el taller de vientos “Brass” de la Casa de las Artes Municipal y el Ballet Folklórico “Coahuitl”, quienes llenaron de vida las tradiciones que distinguen a Monclova y a Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Con arte y cultura celebrarán el Día de Muertos en Frontera, Coahuila

“El Festival Flores y Calaveras representa lo que somos como comunidad: una ciudad que honra sus raíces, celebra su cultura y mantiene viva la unión familiar. Agradezco el respaldo del gobernador Manolo Jiménez en estos espacios de expresión artística y convivencia que fortalecen el orgullo de ser monclovenses”, expresó el alcalde Carlos Villarreal.

Previo a la Alumbrada, se inauguraron las exposiciones “La Muerte se Pinta Sola” y “Visiones”, así como la Noche de Catrinas, que incluyó un colorido desfile, la exposición de la artesana Laura Aragón y la presentación de pendones artísticos elaborados por creadores locales.

$!Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, incluyendo show ecuestre, rondalla, taller de vientos y ballet folklórico.
Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, incluyendo show ecuestre, rondalla, taller de vientos y ballet folklórico.

El Festival “Flores y Calaveras” continuará hasta el 2 de noviembre con actividades culturales, exposiciones y presentaciones abiertas al público, invitando a las familias a disfrutar de esta temporada que resalta el orgullo, la creatividad y las tradiciones de la ciudad.

En el evento estuvieron presentes Glenda Lila Suárez Rodríguez, regidora de Educación, Arte y Cultura; Marisol Lara Rodríguez, directora de Arte y Cultura; y Felipe Elizalde Hernández, director de Festivales y Eventos.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

