Monclova celebra la primera ‘Alumbrada’ del Festival Flores y Calaveras 2025

Como parte del Festival “Flores y Calaveras 2025”, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la primera “Alumbrada” de Día de Muertos en el Cristo de la Bartola, un evento que llenó de luz, color y emoción a las familias monclovenses. La actividad, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca promover las expresiones culturales que fortalecen la identidad, el orgullo y la convivencia en la ciudad.

La “Alumbrada” rindió homenaje a los seres queridos de la comunidad, invitando a las familias a reunirse en un ambiente de respeto y unión comunitaria. Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de diversas presentaciones artísticas, entre ellas el show ecuestre de Cuadra De los Santos, la Rondalla de la Secundaria No. 4, el taller de vientos “Brass” de la Casa de las Artes Municipal y el Ballet Folklórico “Coahuitl”, quienes llenaron de vida las tradiciones que distinguen a Monclova y a Coahuila.

“El Festival Flores y Calaveras representa lo que somos como comunidad: una ciudad que honra sus raíces, celebra su cultura y mantiene viva la unión familiar. Agradezco el respaldo del gobernador Manolo Jiménez en estos espacios de expresión artística y convivencia que fortalecen el orgullo de ser monclovenses”, expresó el alcalde Carlos Villarreal.

Previo a la Alumbrada, se inauguraron las exposiciones “La Muerte se Pinta Sola” y “Visiones”, así como la Noche de Catrinas, que incluyó un colorido desfile, la exposición de la artesana Laura Aragón y la presentación de pendones artísticos elaborados por creadores locales.