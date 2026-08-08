Monclova celebrará su 337 aniversario con actividades culturales y tradicionales

El presidente municipal dio a conocer que del 10 al 14 de agosto se desarrollarán diversas actividades culturales, históricas, artísticas y religiosas, con la participación de la ciudadanía en distintos espacios representativos de Monclova.

MONCLOVA, COAH.- Con un programa que busca recordar la historia, las tradiciones y las raíces que dan identidad a la ciudad, Monclova se prepara para celebrar su 337 aniversario, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El programa arrancará el lunes 10 de agosto con la charla “Las primeras fundaciones de Monclova”, impartida por Plácido Peña Cervantes a las 7:00 de la tarde en la Alameda, además de una presentación artística.

Carlos Villarreal destacó que esta celebración representa una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan parte de la historia de la ciudad y, al mismo tiempo, para que las familias disfruten de actividades que fortalecen el orgullo de ser monclovenses.

El martes 11 de agosto, las actividades continuarán en el Museo Coahuila y Texas con la presentación de actividades de la Junta de Centro Histórico a las 6:00 de la tarde, seguida de la charla del doctor Carlos Manuel Valdés, “Indígenas y franciscanos en la Provincia de Coahuila”, a las 7:00 de la tarde.

Para el miércoles 12 de agosto, día central del aniversario, se contempla una ceremonia cívica a las 7:00 de la mañana en la Plaza Alonso de León, seguida de una misa a las 8:00 de la mañana en la Parroquia Santiago Apóstol.

También se realizará la entrega de un archivo histórico y un conversatorio a cargo del doctor Carlos Manuel Valdés, bajo el tema “La evangelización de Coahuila en la época Colonial”, en la Iglesia Santiago Apóstol.

A las 12:00 del mediodía, en el Aula Magna de la Unidad de Seminarios de la UAdeC, se llevará a cabo la entrega de preseas “Alonso de León 2026”, mientras que por la tarde, a las 6:00, se realizará el Baile de Coronación de la Reina del Adulto Mayor en la Plaza Aldama.

El programa continuará el jueves 13 de agosto con la charla de Jesús Guajardo, “Museo de armas y aspectos históricos, El Polvorín a 49 años de su inauguración”, a las 6:30 de la tarde en el Museo Polvorín 49 Aniversario.

A las 7:30 de la tarde se presentará la charla de Alejandra Villarreal, “La heráldica y el escudo de Santiago de la Monclova”.

Para cerrar las actividades, el viernes 14 de agosto se realizará un mercadito, además de presentaciones artísticas y leyendas de Monclova, a partir de las 6:00 de la tarde en el Museo Coahuila y Texas.

Ese mismo día, a las 7:00 de la tarde, se celebrará una misa en ofrecimiento a la Virgen de Zapopan en la Iglesia Santiago Apóstol y, posteriormente, a las 8:00 de la noche, se llevará a cabo la peregrinación hacia la Iglesia de la Ermita.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez hizo la invitación a las familias de Monclova para sumarse a las actividades y celebrar juntos los 337 años de historia de Santiago de la Monclova, resaltando las tradiciones y acontecimientos que han marcado el desarrollo de la ciudad.

“Es una celebración para recordar de dónde venimos, nuestras raíces y todo aquello que nos llena de orgullo de nuestra ciudad”, se destacó en la presentación del programa.

La invitación es para que las familias conozcan el calendario y participen en las actividades preparadas durante esta semana de aniversario.