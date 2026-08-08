Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe cumple un año impulsando a la comunidad

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    Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe cumple un año impulsando a la comunidad
    La Ruta Estudiantil Gratuita cumple un año de brindar transporte sin costo a estudiantes, trabajadores y familias de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe suma más de 60 mil usuarios mensuales y ha generado ahorros millonarios para las familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita se ha convertido en uno de los programas sociales y de movilidad de mayor impacto en Ramos Arizpe y que ha impulsado a la comunidad al ofrecer diariamente transporte moderno, seguro y sin costo para estudiantes, trabajadores y familias.

El proyecto arrancó en agosto de 2025 con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, bajo una visión conjunta para mejorar la movilidad y, al mismo tiempo, apoyar directamente la economía de los hogares ramosarizpenses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-empresarios-reconocen-impacto-economico-y-social-de-la-ruta-estudiantil-gratuita-LE22626386
$!La ruta recorre 22 kilómetros y conecta zonas habitacionales, áreas industriales, servicios de salud y centros educativos.
La ruta recorre 22 kilómetros y conecta zonas habitacionales, áreas industriales, servicios de salud y centros educativos. CORTESÍA

Actualmente, la Ruta Estudiantil registra más de 60 mil usuarios mensuales y cerca de 40 mil kilómetros recorridos cada mes, cifras que reflejan la aceptación y utilidad que ha alcanzado el programa entre la población.

Uno de sus principales logros ha sido el ahorro directo para las familias. Tan solo durante sus primeros siete meses de funcionamiento se estimó un beneficio económico superior a los 21 millones de pesos, al eliminar el costo de miles de traslados cotidianos.

$!Durante sus primeros siete meses, el programa generó un ahorro estimado de más de 21 millones de pesos para las familias.
Durante sus primeros siete meses, el programa generó un ahorro estimado de más de 21 millones de pesos para las familias. CORTESÍA

La ruta cuenta con un circuito de 22 kilómetros que conecta zonas habitacionales, el centro de la ciudad, áreas industriales, servicios de salud y planteles como la Universidad Tecnológica de Coahuila, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el IMARC y el CECyTEC.

$!Manolo Jiménez Salinas y Tomás Gutiérrez Merino impulsaron la Ruta Estudiantil como una estrategia para mejorar la movilidad y apoyar la economía familiar.
Manolo Jiménez Salinas y Tomás Gutiérrez Merino impulsaron la Ruta Estudiantil como una estrategia para mejorar la movilidad y apoyar la economía familiar. CORTESÍA

El servicio opera los 365 días del año mediante seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, accesibilidad universal y sistemas de monitoreo, con frecuencias que permiten mantener una alternativa constante de movilidad.

$!El programa cuenta con seis unidades modelo 2025 equipadas con aire acondicionado y cámaras de videovigilancia.
El programa cuenta con seis unidades modelo 2025 equipadas con aire acondicionado y cámaras de videovigilancia. CORTESÍA

A un año de distancia, lo que comenzó como una propuesta para apoyar principalmente a los jóvenes se ha convertido en una política pública que beneficia a toda la ciudadanía.

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