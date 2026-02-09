Monclova: chamarras de AHMSA se vuelven de colección

Monclova
/ 9 febrero 2026
    Monclova: chamarras de AHMSA se vuelven de colección
    Las prendas, usadas durante décadas por miles de trabajadores de AHMSA, se han convertido en objetos de colección que evocan la memoria obrera y la historia del acero en Coahuila. FOTO: REDES SOCIALES

Las emblemáticas chamarras invernales y anti-flama de la siderúrgica se han convertido en objetos de nostalgia y colección, comercializadas en mercados, domicilios particulares y redes sociales

MONCLOVA, COAH.- Entre puestos de ropa usada, mercados sobre ruedas y publicaciones en redes sociales, las chamarras de Altos Hornos de México (AHMSA) han reaparecido como piezas cargadas de memoria colectiva. Lo que durante décadas fue parte esencial del equipo de seguridad de miles de obreros hoy se ofrece como reliquia industrial, con precios que rondan, en promedio, los 150 pesos cuando se encuentran en condiciones aceptables.

Se trata principalmente de chamarras de franela y fieltro, así como camisas de manga larga en tonos grises, muchas de ellas aún con el emblema icónico de la siderúrgica al frente. Estas prendas acompañaron durante casi 80 años la rutina diaria de los trabajadores del acero, hasta que la empresa cerró sus puertas en diciembre de 2022, en vísperas de la Nochebuena.

Colgadas en ganchos afuera de viviendas, extendidas en los llamados tianguis o anunciadas en plataformas digitales, las chamarras se han convertido en un símbolo tangible de una industria que marcó a generaciones enteras en Monclova y la región Centro de Coahuila. Para antiguos obreros y coleccionistas, adquirirlas representa conservar un fragmento de historia laboral y social.

En su etapa de mayor auge, AHMSA llegó a emplear a cerca de 20 mil trabajadores sindicalizados. Solo en la Planta 1, más de 14 mil obreros pertenecían a la Sección 147, y durante los inviernos era común ver a la multitud salir de la factoría portando las gruesas chamarras que hoy despiertan recuerdos y melancolía. Al momento de su cierre, la empresa aún contaba con 9 mil 865 trabajadores y empleados de confianza distribuidos en sus dos plantas.

La nostalgia que rodea a estas prendas se intensifica ante la incertidumbre que persiste sobre el futuro de la siderúrgica. AHMSA se encuentra inmersa en un proceso de posible reapertura, sujeto a una subasta pública programada para el próximo 27 de febrero, en la que inversionistas interesados podrían adquirir la empresa.

De concretarse la venta, los nuevos propietarios decidirán si conservan la razón social o la modifican. No sería la primera vez que el nombre permanece: cuando la empresa fue privatizada en 1991, Grupo Acerero del Norte optó por mantener la denominación, entonces con 49 años de historia desde el inicio de su construcción en 1942.

Mientras tanto, las chamarras continúan circulando como testigos silenciosos de una época de intensa actividad industrial. Para muchos, no son solo ropa usada, sino un recordatorio palpable del último turno, del sonido de las máquinas y de una siderúrgica que dejó una huella profunda en la vida económica y social de la región.

