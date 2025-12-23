Coahuila: segundo lugar en exportaciones nacionales en el 3T de 2025, y noviembre presentó superávit comercial

México exportó 152 mil 556.6 millones de dólares (mdd) en el tercer trimestre de 2025 y Coahuila exportó el 11.6 por ciento del total de exportaciones, siendo el segundo lugar de las entidades federativas exportadoras, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El primer lugar se ubicó a Chihuahua, que concentró el 18.9 por ciento del total de exportaciones, seguido por Nuevo León con el tercer lugar (9.7 por ciento); Baja California (9.3 por ciento), Jalisco (9.1 por ciento) y Tamaulipas (6.2) fueron los lugares correspondientes.

Por sector de actividad económica, entre julio y septiembre de 2025, las exportaciones manufactureras representaron 93.8 por ciento del valor total de las exportaciones de las 32 entidades federativas de México. La minería (petrolera y no petrolera) representó el 4.2 por ciento y el sector agropecuario el 2.0 por ciento del total del valor exportado.

Con respecto a 2024, el valor total de las exportaciones incrementaron 9.2 por ciento, según Inegi. Las mercancías exportadas del sector manufacturero aumentaron 11.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que las exportaciones de los sectores mineros y agropecuarios disminuyeron 15.2 y 17.5 por ciento.

Las exportaciones de Coahuila por sector de actividad económica se distribuyeron de la siguiente manera:

- Agropecuario: 36.1 mdd (0.2 por ciento)

- Minería: 273 mdd (1.5 por ciento)

- Manufacturero: 17 mil 402.9 mdd (98.2 por ciento)

SUPERÁVIT EN BALANZA COMERCIAL EN NOVIEMBRE DE 2025

Las exportaciones incrementaron 7.9 por ciento en noviembre y las importaciones un 5.2 con respecto al mismo mes pero en 2024. Desde enero hasta noviembre de 2025 se exportaron 604 mil 186.4 mdd y se importó 605 mil 845.1 mdd, representando una variación de 6.8 y 3.3 por ciento, respectivamente.

Según Inegi, el saldo de la balanza comercial para noviembre de 2025 fue de 662.8 mdd, siendo un superávit para este mes. Octubre también representó un superávit de 606 mdd y esto se originó por “un aumento del superávit de productos no petroleros”.

Sin embargo, en el periodo enero-noviembre de 2025, “la balanza comercial presentó un déficit de 1 659 mdd. En el mismo lapso de 2024 registró un déficit de 20 389 mdd”, correspondiendo una diferencia de 18 mil 730 mdd.

LA MITAD DE MÉXICO EXPORTA MÁS PRODUCTOS MANUFACTURADOS

Son 16 estados que concentran más del 90 por ciento de sus exportaciones en el sector industrial-manufacturero, observó Inegi.

Las exportaciones de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México tienen una participación porcentual del 99.5-99.7 por ciento en el sector manufacturero. Les sigue San Luis Potosí (99.2 por ciento) y Querétaro (99 por ciento).

Les siguen Aguascalientes (98.9 por ciento), Chihuahua (98.8 por ciento), Puebla (98.6 por ciento), Coahuila (98.2 por ciento) y Baja California (98.1 por ciento).

Arriba del 90 por ciento de la participación de exportaciones manufactureras se encuentra también Tlaxcala, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas.