Monclova: Denuncian ‘justicia selectiva’ en colegio cristiano tras expulsión por pelea escolar

Monclova
/ 9 marzo 2026
    Monclova: Denuncian ‘justicia selectiva’ en colegio cristiano tras expulsión por pelea escolar
    Según la madre, su hijo fue el único sancionado a pesar de que otro estudiante también participó en la pelea. LIDIET MEXICANO

Madre asegura que existen videos de seguridad donde se observa que el otro menor inició la agresión

MONCLOVA, COAH.- Una madre de familia, identificada como Mayra Lozano Andrade, denunció públicamente lo que considera una medida disciplinaria injusta y arbitraria por parte de la directiva del Colegio Cristiano La Victoria, ubicado en Monclova.

La inconformidad surgió luego de que su hijo, Steven “N”, fuera el único expulsado tras una riña ocurrida el pasado viernes dentro del plantel.

Lozano Andrade señaló que, pese a que ambos menores participaron en la pelea y existen evidencias de que su hijo no inició la agresión, la institución decidió aplicar la sanción más severa únicamente contra él.

Según el testimonio de la madre, el conflicto comenzó cuando otro estudiante de segundo grado inició una confrontación física contra Steven. “En el video se ve: el otro niño tira el primer golpe, mi hijo se defiende”, afirmó Mayra, tras lograr ver las grabaciones de seguridad que, asegura, en un inicio la directora se negaba a mostrar bajo el argumento de que las imágenes no eran claras.

La madre sostuvo que este hecho representa el punto crítico de una serie de agresiones previas que, según dijo, su hijo ha sufrido desde hace varios meses. Entre los incidentes mencionó un episodio de agresión verbal por parte de la hija de la subdirectora del plantel, quien presuntamente solo recibió un reporte mínimo después de llamar al menor con términos despectivos.

“Le digo a la directora: ¿Por qué cuando agreden a mi hijo no lo veían y ahora que mi hijo responde sí lo expulsan?”, cuestionó la madre.

La familia, que paga una mensualidad de 2 mil 900 pesos en el colegio privado, solicitó a la dirección considerar otro tipo de sanción que no afecte la continuidad del ciclo escolar del menor. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades educativas del plantel, Mayra Lozano hizo un llamado a las instancias escolares competentes para que se revise el caso.

“Solo pido lo justo; que si va a haber expulsión, sea parejo porque ambos recibieron golpes, pero el otro niño inició la pelea”, concluyó.

Temas


Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

