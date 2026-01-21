Monclova desarrollará aplicación para el reporte de emergencias y atención ciudadana

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Monclova y mejorar la eficacia en los reportes ciudadanos, el Ayuntamiento trabaja en el desarrollo de una aplicación digital que permitirá a la población reportar emergencias de manera inmediata.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la plataforma forma parte de las acciones posteriores al arranque del C2 y que actualmente se encuentra en una etapa de pruebas con usuarios, así como de capacitación al personal encargado del monitoreo diario.

Explicó que la aplicación no solo servirá para reportes de seguridad, sino que también permitirá canalizar reportes de servicios primarios y de otras áreas del municipio, con el fin de agilizar la atención a las solicitudes de la ciudadanía.

Detalló que esta herramienta que será de impacto regional, no sustituirá otros mecanismos de participación ciudadana, sino que vendrá a reforzar la estrategia de seguridad existente, trabajando de manera coordinada con el sistema estatal y enlazada con el 911, el C4 y el C2.

Uno de los puntos destacados es que contará con un Punto Violeta móvil, un botón de emergencia que podrá activarse desde el celular, fortaleciendo la atención inmediata y la protección a las personas en situación de riesgo.

El alcalde señaló que la aplicación continúa en evaluación y, de no haber contratiempos, podría presentarse de manera oficial entre la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril, como parte del compromiso de mejorar la seguridad y estar más cerca de la ciudadanía en Monclova.