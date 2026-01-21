Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano, explicó que el equipamiento se destinará a CAM ubicados en Monclova, Castaños, Frontera, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, donde los estudiantes desarrollan proyectos de formación laboral en áreas como cocina, carpintería y lavandería, de acuerdo con el modelo educativo de cada plantel.

Los apoyos incluyen refrigeradores, estufas, alacenas, mesas, sillas, bocinas, así como material didáctico y equipo tecnológico como computadoras e impresoras, que serán utilizados en las actividades cotidianas de los centros beneficiados.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2.4 millones de pesos, la Secretaría de Educación de Coahuila entregó equipamiento y materiales a Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la Región Centro, como parte del fortalecimiento a la atención de niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Destacó que contar con herramientas adecuadas es fundamental para que los alumnos adquieran habilidades prácticas que les permitan fortalecer su autonomía y su inclusión social y laboral.

Asimismo, detalló que las USAER, que brindan acompañamiento a alumnos de educación especial dentro de escuelas regulares, también serán beneficiadas con materiales didácticos y equipo tecnológico que facilitan el trabajo pedagógico y el seguimiento individualizado.

Lozano informó que, a nivel estatal, la inversión destinada a este programa asciende a cerca de 15 millones de pesos, con entregas que ya se realizaron en las regiones Norte y Carbonífera, y que continuarán en todas las regiones de Coahuila.

En el caso de la Región Centro-Desierto, el monto supera los 2.4 millones de pesos y beneficiará a seis CAM y alrededor de 14 USAER. Reconoció que estos centros, en muchos casos, no cuentan con los mismos recursos que las escuelas regulares, por lo que este tipo de apoyos resulta clave para mejorar sus condiciones de trabajo.

La entrega fue de carácter simbólico, ya que el equipamiento será distribuido posteriormente en cada plantel y unidad. Finalmente, el subsecretario adelantó que en las próximas semanas se entregará mobiliario escolar a escuelas regulares de la región y se avanzará en proyectos de infraestructura educativa, como techumbres, nuevas aulas y espacios, dentro de la inversión programada para 2026.

Al evento asistieron autoridades municipales y educativas de Monclova, Frontera y San Buenaventura, así como representantes de servicios regionales, educación especial y padres de familia.