Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 21 enero 2026
    Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro
    El equipamiento permitirá mejorar las actividades diarias y los procesos de enseñanza. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La Secretaría de Educación fortalece la atención a alumnos con necesidades educativas especiales en seis municipios

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2.4 millones de pesos, la Secretaría de Educación de Coahuila entregó equipamiento y materiales a Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la Región Centro, como parte del fortalecimiento a la atención de niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Los apoyos incluyen refrigeradores, estufas, alacenas, mesas, sillas, bocinas, así como material didáctico y equipo tecnológico como computadoras e impresoras, que serán utilizados en las actividades cotidianas de los centros beneficiados.

TE PUEDE INTERESAR: Presidenta del Congreso de Coahuila pide claridad institucional ante declaraciones sobre AHMSA y no politizar el tema

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano, explicó que el equipamiento se destinará a CAM ubicados en Monclova, Castaños, Frontera, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, donde los estudiantes desarrollan proyectos de formación laboral en áreas como cocina, carpintería y lavandería, de acuerdo con el modelo educativo de cada plantel.

$!Los CAM de Monclova, Frontera y la región recibirán herramientas clave para la formación práctica.
Los CAM de Monclova, Frontera y la región recibirán herramientas clave para la formación práctica. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Destacó que contar con herramientas adecuadas es fundamental para que los alumnos adquieran habilidades prácticas que les permitan fortalecer su autonomía y su inclusión social y laboral.

Asimismo, detalló que las USAER, que brindan acompañamiento a alumnos de educación especial dentro de escuelas regulares, también serán beneficiadas con materiales didácticos y equipo tecnológico que facilitan el trabajo pedagógico y el seguimiento individualizado.

Lozano informó que, a nivel estatal, la inversión destinada a este programa asciende a cerca de 15 millones de pesos, con entregas que ya se realizaron en las regiones Norte y Carbonífera, y que continuarán en todas las regiones de Coahuila.

En el caso de la Región Centro-Desierto, el monto supera los 2.4 millones de pesos y beneficiará a seis CAM y alrededor de 14 USAER. Reconoció que estos centros, en muchos casos, no cuentan con los mismos recursos que las escuelas regulares, por lo que este tipo de apoyos resulta clave para mejorar sus condiciones de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Educación especial en Coahuila, al límite por aumento de casos de autismo y TDAH

La entrega fue de carácter simbólico, ya que el equipamiento será distribuido posteriormente en cada plantel y unidad. Finalmente, el subsecretario adelantó que en las próximas semanas se entregará mobiliario escolar a escuelas regulares de la región y se avanzará en proyectos de infraestructura educativa, como techumbres, nuevas aulas y espacios, dentro de la inversión programada para 2026.

Al evento asistieron autoridades municipales y educativas de Monclova, Frontera y San Buenaventura, así como representantes de servicios regionales, educación especial y padres de familia.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Autismo
Educación
Salud

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
El alcalde Román Cepeda aseguró que la administración municipal aportará toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso y actuará conforme a derecho.

Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez
En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que los ataques a narcolanchas han sido 100% efectivos.

Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’
Frank González, director del programa de futbol americano de la UAdeC, encabeza el grupo de ponentes del evento.

Clínica Lobos 2026: UAdeC abre capacitación gratuita para entrenadores de futbol americano
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina
Según un estudio elaborado por Sheila Kahyaoglu, si los pasajeros de un avión pesan menos, se gastaría menos combustible y esto presentaría un ahorro para las aerolíneas.

Los medicamentos para adelgazar podrían ahorrar 580 millones de dólares a las aerolíneas de EU