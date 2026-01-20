Trump y su apetito delirante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha hecho ya del petróleo venezolano, del que ha demandado entre 30 y 50 millones de barriles. También obtuvo la medalla del Premio Nobel de la Paz, aunque de forma simbólica, la cual le entregó la ganadora María Corina Machado, opositora venezolana.

Ayer las autoridades estadounidenses también recibieron una tercera entrega de criminales por parte de México. Y en las últimas semanas ha mostrado su interés de obtener Groenlandia, la isla ártica bajo la soberanía de Dinamarca, “por las buenas o por las malas”.

