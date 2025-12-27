Monclova: descartan muerto y herido grave por riña en el bar Toulus, pero lo clausuran

Monclova
/ 27 diciembre 2025
    Monclova: descartan muerto y herido grave por riña en el bar Toulus, pero lo clausuran
    Policías municipales y estatales participaron en el operativo de atención. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El negocio fue clausurado de forma preventiva mientras se aplica la sanción correspondiente, videos confirmaron que la agresión no ocurrió dentro del establecimiento

MONCLOVA, COAH.- Una riña registrada durante la madrugada del viernes en el exterior del bar Toulus, en Monclova, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y la clausura temporal del establecimiento.

No obstante, autoridades estatales aclararon que no se registraron personas fallecidas ni lesionados de gravedad, como se difundió en versiones extraoficiales.

El coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas, Andrés Sáenz Armendáriz, informó que el reporte fue atendido alrededor de las dos de la mañana, tras recibirse el aviso de un altercado entre particulares en el área de estacionamiento del negocio.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, así como una ambulancia, debido al reporte inicial de una persona lesionada. Sin embargo, tras revisar las cámaras de videovigilancia del establecimiento, se determinó que el conflicto no ocurrió al interior del bar, sino en el exterior.

De acuerdo con la revisión del material, una persona agredió a otra con un golpe, lo que ocasionó que la víctima cayera al suelo y presentara una lesión leve en la cabeza. El joven fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente se retiró por sus propios medios.

“No hay ninguna persona hospitalizada ni mucho menos fallecida”, puntualizó Sáenz Armendáriz, quien desmintió versiones que hablaban de una agresión con arma blanca o de fuego.

$!El establecimiento permanecerá cerrado hasta cubrir la multa administrativa.
El establecimiento permanecerá cerrado hasta cubrir la multa administrativa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

A pesar de que el incidente no se registró dentro del establecimiento, el bar fue clausurado de manera preventiva debido a que los hechos ocurrieron dentro de su perímetro, específicamente en el estacionamiento. La reapertura dependerá del pago de la sanción correspondiente.

El funcionario aclaró además que las personas que aparecían en el lugar con chalecos no forman parte del personal de seguridad del bar, sino que se trata de lavacoches, y destacó que el propietario del negocio colaboró en todo momento, proporcionando los videos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

En otro tema, Sáenz Armendáriz señaló que durante la temporada decembrina la actividad en bares y centros nocturnos se ha mantenido tranquila, con un consumo moderado, lo cual atribuyó a la cautela económica de las familias.

“La gente está cuidando más su dinero, aun cuando reciben aguinaldos o algún ingreso extra”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el orden y el consumo responsable durante el periodo vacacional que aún se encuentra vigente.

