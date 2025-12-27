Monclova: descartan muerto y herido grave por riña en el bar Toulus, pero lo clausuran

MONCLOVA, COAH.- Una riña registrada durante la madrugada del viernes en el exterior del bar Toulus, en Monclova, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y la clausura temporal del establecimiento.

No obstante, autoridades estatales aclararon que no se registraron personas fallecidas ni lesionados de gravedad, como se difundió en versiones extraoficiales.

El coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas, Andrés Sáenz Armendáriz, informó que el reporte fue atendido alrededor de las dos de la mañana, tras recibirse el aviso de un altercado entre particulares en el área de estacionamiento del negocio.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, así como una ambulancia, debido al reporte inicial de una persona lesionada. Sin embargo, tras revisar las cámaras de videovigilancia del establecimiento, se determinó que el conflicto no ocurrió al interior del bar, sino en el exterior.

De acuerdo con la revisión del material, una persona agredió a otra con un golpe, lo que ocasionó que la víctima cayera al suelo y presentara una lesión leve en la cabeza. El joven fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente se retiró por sus propios medios.

“No hay ninguna persona hospitalizada ni mucho menos fallecida”, puntualizó Sáenz Armendáriz, quien desmintió versiones que hablaban de una agresión con arma blanca o de fuego.