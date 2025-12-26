Problemas cardiacos, diabetes y cáncer fueron en 2025 las mayores enfermedades en Coahuila

Casi al cierre de diciembre, mes en que, con motivo de la Navidad y Año Nuevo suele desearse salud para el siguiente año, los contagios de las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer se consolidan como los de mayor incidencia durante 2025 en el estado.

Al mismo tiempo, Coahuila se afianza en el primer lugar nacional en cobertura a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y centros de atención de la Secretaría de Salud.

TE PUEDE INTERESAR: Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías

Colocándose como la primera causa de defunción en Coahuila, hasta el 24 de octubre se habían registrado 3 mil 732 muertes por enfermedades cardiacas, de las que 3 mil 510 ocurrieron en personas de entre 45 y 99 años, y 222 en el grupo de 1 a 44 años de edad.

De acuerdo con la Estadística de Defunciones Registradas (EDR) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en muertes por enfermedades del corazón.

Por otra parte, al cierre de 2025, Coahuila mantiene una alta incidencia y prevalencia de diabetes, ubicándose en el top 10 nacional, con reportes de la Secretaría de Salud de Coahuila y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Hasta la semana 42 del año, en la entidad se han registrado 18 mil 155 nuevos diagnósticos, de los cuales 18 mil 88 corresponden a diabetes tipo 2 y 67 a tipo 1.

En los reportes oficiales se indica una persistente problemática, especialmente de diabetes tipo 2, con datos que reflejan una presión considerable en los servicios de salud, a pesar de que las cifras exactas finales de diciembre se consolidan a principios del siguiente año.

En cuanto a la incidencia de cáncer (tumores malignos), este padecimiento representa la tercera causa de muerte en Coahuila. Los tipos con mayor impacto en el estado son el cáncer de mama (especialmente en la Región Laguna), seguido del de pulmón y colon.

Las muertes por cáncer de mama han mostrado un incremento en mujeres más jóvenes (rango de 40 a 53 años), duplicando el número de casos detectados en la última década en ciertas regiones del estado.



En materia epidemiológica, hasta la semana 50 del año en curso, los hospitales con vigilancia exprofeso tenían reportado un acumulado de 221 casos de Influenza, de los cuales, 192 se clasificaron como tipo “A”, y 29 como tipo “B”. Le siguió el virus SARS-CoV-2, con 138 casos y el Virus sincicial respiratorio (VSR), con 54 casos.

A cinco días del cierre de 2025, los laboratorios de la Secretaría de Salud de Coahuila siguen sin registrar la presencia de la “súper gripa”, relativa a la circulación de la variante “A” H3N2, subclado K del virus de la influenza, que ha generado preocupación a nivel mundial debido a su rápida capacidad de contagio. Las autoridades sanitarias solo han reportado la presencia de influenza A H3N2 estacional.

De acuerdo con datos de esta última institución en la entidad, a cargo de Eliud Felipe Aguirre Vázquez, existen, hasta el pasado 10 de diciembre, 156 casos de COVID-19 en 2025, sin decesos a causa de este virus.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños

En el ranking por número de detecciones, Coahuila ocupa el lugar 14 a nivel nacional en casos acumulados totales desde el inicio de la serie histórica.

Se trata de casos “muy leves”, ya que más del 90% de la población está vacunada, por lo que cuenta con anticuerpos, mientras tanto, en todos los centros de salud y hospitales se continúa aplicando vacuna.