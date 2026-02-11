Monclova: despiden a policía de la vieja escuela, fueron 42 años de servicio que dejaron huella

MONCLOVA, COAH.- Con el uniforme que portó durante más de cuatro décadas y el reconocimiento de quienes compartieron su camino, familiares, amigos y compañeros despidieron a Ramiro Gaona Castillo, ex policía municipal de Monclova, fallecido a los 69 años a causa de complicaciones de salud.

Durante el homenaje y el velorio, su hijo Julio César Gaona destacó el orgullo que representa para la familia el legado de un hombre que dedicó 42 años de servicio a la corporación municipal, principalmente como agente de Tránsito, aunque también formó parte del cuerpo de Bomberos.

TE PUEDE INTERESAR: Invertirá Coahuila 700 mdp en modernizar la ruta fiscal de Piedras Negras

“Mi padre fue uno de la vieja escuela que se formó aquí en Monclova. Tuvo muchos reconocimientos. Como todo trabajador, cumplió con su deber”, expresó.

Ramiro Gaona provenía de una familia con profunda vocación de servicio. Su padre también integró cuerpos de auxilio, una herencia que marcó su carácter y compromiso con la comunidad. Para su familia, ese ejemplo debe prevalecer en las nuevas generaciones de servidores públicos.

Fue recordado como un hombre alegre, de carácter firme cuando la situación lo exigía, pero siempre dispuesto a orientar y aconsejar. “El objetivo era ayudar al prójimo, apoyarnos como comunidad y salir adelante”, compartió su hijo.

Hasta el año pasado, tras una prolongada lucha administrativa, logró obtener su pensión. Su familia reconoció el esfuerzo que él y otros compañeros realizaron para abrir camino en la defensa de los derechos laborales de los policías jubilados.

“Esa lucha dejó una base para que los nuevos no batallen por su pensión”, afirmó Julio César.

TE PUEDE INTERESAR: Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA

A Ramiro Gaona Castillo le sobreviven su esposa, dos hijos y varios nietos, quienes hoy lo despiden con gratitud. El cuerpo es velado al oriente de Monclova; posteriormente se celebrará una misa de cuerpo presente en una iglesia del sector La Lechería, y será sepultado en el panteón de Estancias.

Así se despide un hombre que hizo del servicio público su forma de vida, dejando un legado que permanece en la memoria de Monclova.