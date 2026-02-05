Monclova: Ejido El Oro celebrará su 91 aniversario con la tradicional cabalgata este sábado

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, confirmó que este sábado se llevará a cabo la tradicional cabalgata del Ejido El Oro, en el marco de la celebración por el 91 aniversario de esta comunidad rural, una de las festividades con mayor arraigo en la región.

El edil explicó que este año el comité organizador decidió retomar la dinámica original de la celebración, regresando al formato de jornada completa, luego de que en la edición pasada se modificara la estructura del festejo. De esta manera, el aniversario volverá a vivirse como tradicionalmente se hacía.

Detalló que las actividades darán inicio alrededor de las 10:00 de la mañana, con la salida de la cabalgata desde el sector de Cal y Canto, punto habitual de reunión de los jinetes, para posteriormente avanzar rumbo al Ejido El Oro, donde continuarán los festejos.Como parte del programa, después de la cabalgata se realizará el rodeo y, por la noche, el tradicional baile popular, además de rifas y la venta de comida típica, elementos que han caracterizado históricamente esta celebración ejidal.

“El municipio estará acompañándolos en la cabalgata y apoyando las festividades, trabajando en conjunto por el bien de la comunidad”, expresó el alcalde, al reiterar el respaldo del Ayuntamiento para fortalecer las tradiciones y la convivencia social.El 91 aniversario del Ejido El Oro reunirá a familias de Monclova y municipios vecinos en una jornada de identidad, tradición y convivencia comunitaria.