Monclova: Ejido El Oro celebrará su 91 aniversario con la tradicional cabalgata este sábado

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 5 febrero 2026
    Monclova: Ejido El Oro celebrará su 91 aniversario con la tradicional cabalgata este sábado
    Jinetes partirán desde el sector de Cal y Canto rumbo al Ejido El Oro, donde continuarán los festejos con rodeo, baile popular, rifas y venta de comida típica, actividades tradicionales del aniversario ejidal. FOTO: LIDIET MEXICANO

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, confirmó la realización de la tradicional cabalgata del Ejido El Oro este sábado, como parte de los festejos por el 91 aniversario de la comunidad

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, confirmó que este sábado se llevará a cabo la tradicional cabalgata del Ejido El Oro, en el marco de la celebración por el 91 aniversario de esta comunidad rural, una de las festividades con mayor arraigo en la región.

El edil explicó que este año el comité organizador decidió retomar la dinámica original de la celebración, regresando al formato de jornada completa, luego de que en la edición pasada se modificara la estructura del festejo. De esta manera, el aniversario volverá a vivirse como tradicionalmente se hacía.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía UAdeC plazo para entrega de fichas ante alta demanda de aspirantes

Detalló que las actividades darán inicio alrededor de las 10:00 de la mañana, con la salida de la cabalgata desde el sector de Cal y Canto, punto habitual de reunión de los jinetes, para posteriormente avanzar rumbo al Ejido El Oro, donde continuarán los festejos.Como parte del programa, después de la cabalgata se realizará el rodeo y, por la noche, el tradicional baile popular, además de rifas y la venta de comida típica, elementos que han caracterizado históricamente esta celebración ejidal.

“El municipio estará acompañándolos en la cabalgata y apoyando las festividades, trabajando en conjunto por el bien de la comunidad”, expresó el alcalde, al reiterar el respaldo del Ayuntamiento para fortalecer las tradiciones y la convivencia social.El 91 aniversario del Ejido El Oro reunirá a familias de Monclova y municipios vecinos en una jornada de identidad, tradición y convivencia comunitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aniversarios
Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein