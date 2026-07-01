Monclova: el Tri reúne a más de 5 mil aficionados y celebraron con saldo blanco

El alcalde, Carlos Villarreal, destacó que el operativo de seguridad permitió que las familias disfrutaran del encuentro en un ambiente de tranquilidad, aunque al término del evento se registraron algunas faltas administrativas que fueron atendidas por las autoridades.

MONCLOVA, COAH.- La pasión por la Selección Mexicana reunió a más de 5 mil monclovenses frente a la pantalla gigante instalada por el Gobierno Municipal en la Plaza del Magisterio para seguir el partido y celebrar el pase del Tricolor a la siguiente ronda del Mundial, en una jornada que concluyó con saldo blanco.

“Fue preventivo; como en cualquier tipo de festejos hay sus detalles y sus faltas administrativas, pero gracias a Dios fue un saldo blanco”, expresó.

El edil señaló que la respuesta de la ciudadanía confirmó el entusiasmo que existe por apoyar a la Selección Mexicana y reconoció el esfuerzo mostrado por los jugadores durante el encuentro.

“Los 11 que iniciaron y los cinco que entraron de cambio lo dieron todo. Los que disfrutamos el deporte sabemos que se puede ganar o perder, pero cuando ves esa entrega siempre hay esperanza. Hoy millones de mexicanos seguimos creyendo en nuestra Selección”, afirmó.

Tras el éxito de la convocatoria, Villarreal anunció que el Municipio ya trabaja en la organización del operativo para el próximo partido, que se disputará este domingo.

Indicó que entre este jueves y viernes se darán a conocer las medidas de seguridad, la logística y el acceso para quienes deseen asistir nuevamente a disfrutar del encuentro en los espacios públicos.

Asimismo, reconoció que al finalizar la celebración se presentaron algunas riñas menores y faltas administrativas, por lo que invitó a cualquier persona que se considere afectada por alguna actuación de los elementos de seguridad a acercarse a la Dirección o a la Regiduría de Seguridad Pública para revisar cada caso.

El alcalde también hizo un llamado a la afición para mantener un comportamiento responsable durante los próximos encuentros, privilegiando la convivencia familiar y el respeto hacia niñas, niños y adultos mayores.

Finalmente, informó que no se registraron daños en la plaza donde se realizó el evento; únicamente se acumuló basura generada por la gran concentración de personas, la cual fue retirada por cuadrillas municipales para mantener en buenas condiciones un espacio que, dijo, pertenece a todas y todos los monclovenses.