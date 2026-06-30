Modernización del transporte en Torreón tendrá nueva ruta; descartan Metrobús

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    Modernización del transporte en Torreón tendrá nueva ruta; descartan Metrobús
    Manolo Jiménez afirmó que el Metrobús quedó descartado por su inviabilidad financiera tras la cancelación del apoyo federal. SANDRA GÓMEZ

El Gobierno de Coahuila descartó retomar el proyecto del Metrobús en Torreón y anunció que impulsará un nuevo modelo de transporte público enfocado en modernizar el servicio y mejorar la movilidad

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- El Gobierno de Coahuila retomará la agenda de mejora para el transporte público en Torreón, priorizando un modelo adaptado a la realidad urbana actual.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que el proceso comenzará con una evaluación detallada de los avances previos, incluyendo los proyectos impulsados durante la gestión del finado alcalde Román Alberto Cepeda González.

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El mandatario estatal fue enfático al declarar que el proyecto del Metrobús es un capítulo cerrado, toda vez que su cancelación definitiva por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a la inversión inicial, lo hizo financieramente inviable. Tras analizar el panorama al inicio de su gestión y ante la ausencia de apoyo federal, el Estado ha decidido trazar una ruta distinta.

Sobre la propuesta de un sistema metropolitano con Durango, planteada por el gobernador Esteban Villegas, Jiménez Salinas calificó la idea como plausible, aunque sujeta a mesas de trabajo conjuntas.

Mientras tanto, el enfoque inmediato será la dignificación del servicio local. El plan contempla la renovación del parque vehicular, la profesionalización de los choferes y la puntualidad en las frecuencias.

Como referente, el gobernador sugirió replicar el éxito del programa “Aquí Vamos Gratis” de Saltillo, adaptándolo a las particularidades de los usuarios torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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