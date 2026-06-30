Modernización del transporte en Torreón tendrá nueva ruta; descartan Metrobús

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que el proceso comenzará con una evaluación detallada de los avances previos, incluyendo los proyectos impulsados durante la gestión del finado alcalde Román Alberto Cepeda González.

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- El Gobierno de Coahuila retomará la agenda de mejora para el transporte público en Torreón, priorizando un modelo adaptado a la realidad urbana actual.

El mandatario estatal fue enfático al declarar que el proyecto del Metrobús es un capítulo cerrado, toda vez que su cancelación definitiva por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a la inversión inicial, lo hizo financieramente inviable. Tras analizar el panorama al inicio de su gestión y ante la ausencia de apoyo federal, el Estado ha decidido trazar una ruta distinta.

Sobre la propuesta de un sistema metropolitano con Durango, planteada por el gobernador Esteban Villegas, Jiménez Salinas calificó la idea como plausible, aunque sujeta a mesas de trabajo conjuntas.

Mientras tanto, el enfoque inmediato será la dignificación del servicio local. El plan contempla la renovación del parque vehicular, la profesionalización de los choferes y la puntualidad en las frecuencias.

Como referente, el gobernador sugirió replicar el éxito del programa “Aquí Vamos Gratis” de Saltillo, adaptándolo a las particularidades de los usuarios torreonenses.