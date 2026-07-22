Monclova: extrabajadores de AHMSA advierten nuevas protestas si no se publica convocatoria para la subasta

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    Monclova: extrabajadores de AHMSA advierten nuevas protestas si no se publica convocatoria para la subasta
    Los exobreros afirmaron que continuarán impidiendo la salida de maquinaria de la siderúrgica para proteger el patrimonio de la empresa hasta que se concrete su venta y el pago de los adeudos laborales. LIDIET MEXICANO
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Los trabajadores advirtieron que realizarán protestas si antes del 2 de agosto no se publica la convocatoria para la subasta de la siderúrgica, al considerar que un nuevo retraso afectaría el proceso de venta

MONCLOVA, COAH.- Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que emprenderán acciones de protesta si antes del próximo 2 de agosto no se publica la convocatoria para la subasta de la empresa, al considerar que un nuevo retraso pondría en riesgo el avance del proceso de venta.

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Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de extrabajadores de AHMSA, señaló que existe preocupación porque la jueza encargada del concurso mercantil iniciará su periodo vacacional a partir de esa fecha, por lo que esperan que antes autorice la publicación de la convocatoria.

Indicó que los distintos grupos de exobreros ya acordaron reunirse para definir las medidas que tomarán si el documento no se emite antes de que la juzgadora salga de vacaciones.

“Si la jueza se va de vacaciones sin autorizar la convocatoria, vamos a hacer alguna acción fuerte. Como trabajadores no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que las cosas sigan detenidas”, expresó.

Mientras tanto, afirmó que continuarán impidiendo la salida de maquinaria y equipo de las instalaciones de AHMSA, al considerar que el patrimonio de la empresa debe permanecer resguardado hasta que se concrete la venta y se garantice el pago de los adeudos laborales.

Torres Ávalos recordó que el pasado lunes acudieron a la Puerta 4 de la siderúrgica para evitar que la empresa prestadora de servicios Bravo Montacargas retirara equipo, y aseguró que esperan que tanto la jueza como el síndico y las autoridades prioricen los derechos de los trabajadores.

El dirigente también destacó que, a diferencia de ocasiones anteriores, diversos grupos de extrabajadores han mostrado unidad en torno a este objetivo, dejando de lado diferencias para respaldar las acciones encaminadas a proteger los bienes de la empresa.

Finalmente, señaló que mantienen la esperanza de que la subasta se concrete, ya que, según la información que les ha compartido el síndico, existen varios interesados en participar en el proceso de adquisición de AHMSA.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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