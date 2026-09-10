Monclova: familia de ‘Panchín’ exige justicia tras atropellamiento; permanece en terapia intensiva

MONCLOVA, COAH.- Entre la angustia de verlo conectado a un respirador y la incertidumbre de no saber si volverá a caminar, la familia de Francisco Javier Zapata Nájera, conocido como “Panchín”, exigió justicia por el atropellamiento ocurrido durante la madrugada del pasado 30 de agosto en la colonia Guerrero, en Monclova. Noemí Sarahí Cifuentes, esposa del afectado, sostuvo que detrás del atropellamiento habría existido un actuar con dolo. Según relató, Francisco Javier se encontraba con otras personas sobre la calle 13 cuando se registró un conflicto con un hombre identificado como Edwin Rangel, quien posteriormente se retiró del lugar.

De acuerdo con su testimonio, el hombre habría regresado acompañado de otra persona y a bordo de un vehículo que fue dirigido contra el grupo. “Viene el carro y se los echa encima, se va contra ellos”, relató Cifuentes. Los videos que muestran parte de los hechos fueron difundidos en redes sociales. La familia presentó una denuncia desde el 31 de agosto ante la Fiscalía General del Estado y pidió que las investigaciones permitan determinar responsabilidades. “Mi esposo está muy grave y queremos justicia, porque hasta ahorita no hay ningún detenido”, señaló Noemí. Francisco Javier, de 44 años y trabajador de Maquinaria Guadalupe, en Castaños, permanece en terapia intensiva en la Clínica 7 del IMSS. De acuerdo con su esposa, presenta fracturas en costillas y pelvis, además de complicaciones en los pulmones y afectaciones en el funcionamiento de uno de sus riñones.

Debido a la gravedad de su estado, permaneció sedado e intubado durante varios días y le fue colocada una sonda para ayudar a expandir uno de sus pulmones. La familia informó que los médicos también analizan la posibilidad de someterlo a hemodiálisis debido a que su riñón no estaría depurando adecuadamente las toxinas. “Está entubado y estuvo más de una semana sedado. Sí abre los ojos, pero no está consciente al cien por ciento”, explicó su esposa, quien permanece pendiente de su evolución. Además de la preocupación por su salud, la familia enfrenta las consecuencias económicas de que Francisco Javier no pueda trabajar. Es padre de cuatro hijos y, según explicó Noemí, inicialmente recibió una incapacidad laboral por 28 días. La mujer aseguró tener conocimiento de que el hombre señalado como presunto responsable continúa en libertad. “Lo que yo sé es que anda en su casa como si nada”, lamentó, “no pedimos nada más que justicia. No es venganza ni nada, sólo justicia. Es un caso grave, de verdad”, expresó Cifuentes, quien pidió que se esclarezcan los hechos y, en caso de acreditarse alguna responsabilidad, se proceda conforme a la ley.

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